Москвичам рассказали о погоде в пятницу

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет представлена гребнем антициклона с юга», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях подрастет атмосферное давление и в облаках появятся прояснения. При этом осадки маловероятны. В Москве в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов. Ночью похолодает до 2 градусов. На территории Московской области днем столбики термометра покажут отметки 2… 7 градусов. В ночное время суток воздух остынет до 3 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скорость которого составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу потеплеет до 8 градусов, но к вечеру пройдут дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимы в Москве стали короче. Средняя дата устойчивых отрицательных температур сместилась с начала ноября на конец первой декады ноября.

Рабочая неделя завершится относительно теплой и сухой погодой. В Москве в пятницу ожидается до 6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.