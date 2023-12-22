22 декабря 2023, 03:39

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Unsplash
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Новогодняя ночь принесет москвичам и гостям столица легкий снег. Температура воздуха на улице опустится до -9 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме. <…> Столбики термометров остановятся в диапазоне –4…–9 градусов», - уточнил синоптик.

Он отметил, что в середине декабря погода сменила курс на еврозиму. Воздух начал прогреваться до значений выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Но уже на следующей неделе в город вернется мороз. По словам Леуса, эта оттепель станет последней в уходящем году.

Ранее специалист сообщал, что по количеству осадков норма декабря в Москве уже оказалась перевыполнена.

Согласно данным метеостанции ВДНХ, выпало 106% от положенного по климату объема осадков.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
24 декабря 2023, 03:17
Хвойный запах с ноткой формальдегида. Живые новогодние елки оказались токсичны
Freepik
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Живые новогодние елки могут принести в дом не только ощущение праздника, но и пары формальдегида. К такому выводу пришли американские ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST). Свое исследование они опубликовали в научном журнале Indoor Environments.

Ученые изучили, как летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые живыми елками, взаимодействуют с другими компонентами воздуха в помещении. Для этого исследователи поместили наряженную пихту Дугласа в камеру на 17 дней, после чего проанализировали состав воздуха.

Как выяснилось, монотерпены от дерева вступают в реакцию с озоном, из-за чего в воздухе появляется формальдегид и другие химически активные вещества. Причем по ходу эксперимента уровень формальдегида увеличивался.

Впрочем, бояться живых елок не стоит: концентрация формальдегида в результате эксперимента оказалась в 20-30 раз ниже его среднего содержания в жилых домах. И все же ученые предложили перед тем, как ставить дерево в помещении, сначала «выветрить» его на балконе в течение трех дней. На протяжении этого времени выделяется наибольшее количество монотерпенов.

Ранее стало известно, что в сквере имени Марии Рубцовой в Химках сгорела новогодняя елка. По предварительной информации, около дерева зажигали бенгальские огни.

Исследования Праздники Ученые Новый год
23 декабря 2023, 22:06
Атмосферное давление опустилось до экстремальных значений в Москве
Freepik
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Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений, почти сравнявшись с рекордом 1971 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметра не хватило», - объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, пониженное атмосферное давление - примерно на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы - будет держаться всю предновогоднюю неделю. По этой причине погода будет мрачная и пасмурная. Хотя временами будет идти снег и сугробы начнут подрастать.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в субботу, 23 декабря, давление опустится до рекордно низких показателей.

Прогноз погоды Рекорды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
07 декабря 2023, 13:51
Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды
Сайт мэра и правительства Москвы
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Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды в Белом зале мэрии. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды каждый год награждает премией Правительства Москвы в двух конкурсах: в рамках охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных участков столицы.

Награды финалистам состязания вручил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он подчеркнул, что все проекты этого года заслуживают лучших оценок.

«Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наш город стал еще более комфортным, благоустроенным и экологически чистым. И проекты победителей конкурсов нам в этом помогут», - сказал Евгений Данчиков.

В этом году подали заявки на участие 173 человека. В конкурсе «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» победил проект «Эколого-просветительский центр „Сборка“» АНО «Русэко».

Московский электробус государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» назвали лучшим проектом, действовавшим экологически чистые и энергосберегающие механизмы и технологии.

Сервис по обмену ненужными вещами Karmit признали самым эколого-образовательным и эколого-просветительским. на этой фрисайклинг-платформе можно передавать и забирать любые вещи бесплатно.

Второе место в этой номинации занял лекторию «ЭкоШкола: компетенции будущего, проекты настоящего». А в направлении «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы» победил проект «Про фудшеринг».

В конце ноября состояние окружающей среды начали контролировать в Москве круглосуточно.

Награды Экология Москва 2023
06 декабря 2023, 13:35
Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в Нагатинском затоне
Соцсети
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Межрайонная природоохранная прокуратура проверит факт незаконной засыпки акватории Нагатинского затона Москвы-реки подрядчиком. Специалисты рассчитают вред, нанесенный окружающей среде, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, коммерческая подрядная организации производила утилизацию затонувшего судна по договору. Работы проводили без согласования уполномоченных органов и без необходимой разрешительной документации. Грунт отсыпали в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки.

Уполномоченные органы проведут проверку и произведут расчет вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе водному объекту и биологическим ресурсам.

Ранее в Ступине ликвидировали свалку с отходами нефтепродуктов на площади около 800 квадратных метров. Главе города вынесли представление.

Прокуратура РФ Экология Москва 2023

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