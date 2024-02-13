Москвичам рассказали о погоде в начале марта

Она объяснила, что в начале марта в городе ожидаются плюсовые температуры - около одного градуса выше нуля. Однако теплая погода не будет держаться весь месяц. Столбик термометра будет колебаться от -2 до +1 градуса, средняя температура в марте будет примерно равна нулю градусов.

«Речь идет именно о средних температурных значениях. Это не означает, что на протяжении всего марта температура будет держаться на нулевом показателе», - уточнила Позднякова.

Несколько дней назад жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении морозов. Столбики термометров покажут до -20 градусов. Холодать начнет в среду, 14 февраля. При этом в выходные синоптики не исключили оттепели.