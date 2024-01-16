Москвичам рассказали о погоде в крещенскую ночь

По данным синоптика, сейчас в Москве потепление, но уже в среду, 17 января, снова похолодает. В ночь на четверг, 18 января, температура опустится до -12…-17 градусов. Потом - снова резкое потепление. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до +1 градуса. В пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Но потепление тоже долго не продлиться. К выходным или, во всяком случае, к понедельнику, термометры будут показывать температуру до -20 градусов.

«Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», - рассказал Шувалов.

Ранее стало известно, что в Московской области оборудуют 231 место для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи.