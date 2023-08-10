Москвичам рассказали о погоде в четверг

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«Сегодня столица попадет под влияние гребня антициклона. Усиливаясь с юга, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей», - уточнил он.

В дневные часы в столице воздух прогреется до 24… 26 градусов. Ночью похолодает до 13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 22… 27 градусов. В ночные часы температура будет варьироваться от 12 до 16 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В пятницу вечером пройдут дожди, а температура достигнет 28 градусов.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что в Москву 12 августа вернутся «египетские ночи». Жара вернется лишь на один день, а после этого температура воздуха резко упадет.