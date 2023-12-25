Москвичам рассказали о погоде 31 декабря
В Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура -1…- 6 в ночь на 31 декабря и днем - от нуля до минус трех градусов», - уточнил он.
Метеоролог добавил, что такая погода будет не только в Москве, но и во всей Центральной России. При этом в регионах Черноземья температура будет выше почти на два градуса.
По словам Вильфанда, всю неделю атмосферное давление будет на 12-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Он отметил, что мокрый снег не доставит такого дискомфорта москвичам, как дождь.
В этом году в Москве выпало много снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков.