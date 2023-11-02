02 ноября 2023, 10:29

Москвичам рассказали о нововведениях в мобильном приложении «Мой ID»

Сайт мэра и правительства Москвы
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Во всех офисах «Мои документы» москвичи теперь смогут предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой ID». После его считывания система автоматически заполнит необходимые поля, сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

«Номер СНИЛС нужен для получения большинства услуг в центре „Мои документы“. По нему информационная система центров госуслуг находит все необходимые сведения о горожанине и при их наличии автоматически заполняет поля заявления», - подчеркнул он.

Иванов добавил, что ранее сотрудники госуслуг вручную вносили данные СНИЛС, что замедляло процесс работы. Сейчас с помощью специального сканера и нововведений процесс оформления необходимых документов станет проще, а горожанам больше не придется беспокоиться о том, что они забыли страховку дома.

Кроме этого, перед тем, как внедрить обновление, его протестировали с добровольцами.

«Итоги показали, что больше 90% опрошенных - среди них и горожане, и сотрудники центров госуслуг - подтвердили удобство такой механики в применении», - заключил замглавы департамента.

Тем не менее при оформлении некоторых услуг СНИЛС необходимо будет все же предъявить в оригинале.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения.

Москва 2023
02 ноября 2023, 10:24
Погода в Москве побила рекорд 1942 года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Температура воздуха в Москве 2 ноября вновь превысила климатическую норму. Погода в столице побила рекорд 81-летней давности, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в полночь в столице на столбиках термометра зафиксировали отметку 13,3 градуса, что превысило прежние показатели. Он также напомнил, что самую высокую температуру 2 ноября отметили в 1942 году, когда рекорд составил 12,2 градуса.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 1 ноября побит температурный рекорд 1934 года. Воздух прогрелся до 12,9 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 08:49
Москвичам пообещали похолодание и дожди в четверг
Сайт мэра и правительства Москвы
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После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до +9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до 9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 2 ноября в Москве будет облачная погода и пройдут дожди. В дневное время суток воздух прогреется до 7… 9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут 5… 10 градусов. В ночные часы температура опустится до -2 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что метеозима придет с опозданием - после 15 ноября. В последнюю неделю месяца ожидаются минусовые температуры. Тогда же сформируется устойчивый снежный покров, появятся небольшие сугробы - от двух до пяти сантиметров.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 08:42
Москва предоставила льготы по аренде помещений соцпредприятиям
Сайт мэра и правительства Москвы
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Трем московским социальным предприятиям власти предоставили льготы по аренде помещений. Ежегодная ставка аренды превысила четыре тысячи рублей за «квадрат», сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Компании, имеющие статус социального предприятия, занимают свыше тысячи квадратных метров городских помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставлена льготная ставка аренды в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год», - уточнил он.

Гаман отметил, что за этого год компании смогут сэкономить 21,3 миллиона рублей. Статус социального предприятия с 2020 года вправе получить компании, которые устраивают на работу сотрудников из социально уязвимых групп, продают выпускаемые ими товары, производят для этих категорий населения продукцию или предоставляют им услуги, а также проводят образовательную или культурно-просветительскую деятельность.

Благодаря такому статусу для организаций предусмотрена материальная, образовательная, информационная помощь, а с прошлого года - и имущественная.

Для получения льготной ставки бизнесменам нужно подать заявку в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы можно отправить в бумажном формате по почте или онлайн через сервис «Электронная приемная» на mos.ru.

Ранее московская компания увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту.

Льготы Бизнес Москва 2023
01 ноября 2023, 18:57
Заброшенный туберкулезный санаторий выставили на продажу в Москве
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Москва выставила на продажу заброшенный туберкулезный санаторий № 14 и два земельных участка, расположенных в деревне Рассказовка. Информация об этом появилась на столичном инвестиционном портале.

На аукционе представят два земельных участка общей площадью более 14,3 гектара и 12 зданий почти на 11 165 квадратных метров. Стартовая цена лота составит 971 миллиона 926 тысяч рублей. Торги пройдут в середине декабря.

Победитель аукциона построит и передаст в собственность Москвы учебно-воспитательный комплекс на 600 мест, из которых 200 будут предназначены для дошкольного, а оставшиеся 400 - для общего образования.

Ранее коммерческое помещение площадью 69 квадратных метров на первом этаже жилого дома выставили на торги в Балашихе.

Аукционы Москва 2023

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