Москвичам рассказали о нововведениях в мобильном приложении «Мой ID»

«Номер СНИЛС нужен для получения большинства услуг в центре „Мои документы“. По нему информационная система центров госуслуг находит все необходимые сведения о горожанине и при их наличии автоматически заполняет поля заявления», - подчеркнул он.

Иванов добавил, что ранее сотрудники госуслуг вручную вносили данные СНИЛС, что замедляло процесс работы. Сейчас с помощью специального сканера и нововведений процесс оформления необходимых документов станет проще, а горожанам больше не придется беспокоиться о том, что они забыли страховку дома.

Кроме этого, перед тем, как внедрить обновление, его протестировали с добровольцами.

«Итоги показали, что больше 90% опрошенных - среди них и горожане, и сотрудники центров госуслуг - подтвердили удобство такой механики в применении», - заключил замглавы департамента.

Тем не менее при оформлении некоторых услуг СНИЛС необходимо будет все же предъявить в оригинале.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения.