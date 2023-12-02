Москвичам рассказали о мероприятиях ко Дню героев Отечества

«Сохранение исторической памяти является важной задачей для всех нас. Для молодых москвичей знание истории своей страны становится ключом к их собственному развитию», - отметила она.

Участники экскурсий 5 и 6 декабря смогут посетить музейный комплекс «Дорога памяти», Интерактивный музей имени героев-панфиловцев и музей-заповедник «Бородинское поле». Встретиться с героями России, участниками СВО и ветеранами боевых действий можно будет 7 декабря.

Днем 9 декабря в 12:00 в павильоне на Хорошевском шоссе в первом корпусе дома № 12 финалисты и лучшие участники предыдущих сезонов конкурса военно-патриотической песни «Большая история» представят концерт. Зрители услышат песни о героических событиях ВОВ. Онлайн-трансляцию выступления будут транслировать в соцсети во «ВКонтакте».

Патриотическую акцию «Честь героям» запустят с 12:00 до 15:00 на Фестивальной аллее в «Лужниках». Тысяча молодых людей поучаствуют в шествии со снимками «Лица героев», затем они растянут гигантскую георгиевскую ленту.

Более 200 площадок присоединятся к акции «День без турникетов» с 7 по 9 декабря в Москве. Жители и гости столицы смогут побывать на заводе ювелирных часов и на производстве роботов.