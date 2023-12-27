27 декабря 2023, 18:14

Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений на новогодних каникулах

Читайте нас в: Google Новости

В новогодние праздничные дни социальные учреждения Москвы изменят расписание работы. Поликлиники, ветклиники, соцзащита и МФЦ перейдут на особый график приема, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить взрослые поликлиники 30 декабря можно будет с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января - с 9:00 до 16:00. Прием в детских поликлиниках 30 декабря и 1–8 января будут осуществлять с 9:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ в течение всех праздничных дней будут открыты с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины - круглосуточно.

Государственные ветеринарные клиники будут открыты во время новогодних каникул каждый день, с 2 января - с 09:00 до 21:00. При этом 31 декабря и 1 января в некоторых из них ввели сокращенный рабочий день.

Центры московского долголетия 1, 2 и 7 января будут закрыты, но в остальные дни новогодних праздников они вернуться к обычному режиму работы.

Офисы МФЦ 31 декабря примут посетителей с 08:00 до 18:00, флагманские офисы - с 10:00 до 18:00. Неприемные дни - 1 и 7 января. Посетить дежурные центры госуслуг можно будет 2 января с 11:00 до 18:00, с 3 по 6 января, а также 8 января - с 10:00 до 18:00.

Москвичам также сообщили, что канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. В первый день наступившего 2024 года воздушная прогулка будет доступна с 16:00 до 21:00.

Новый год МФЦ Москва 2023
27 декабря 2023, 19:02
Клуб «Мутабор» в Москве опечатали на месяц
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

По данным издания, ночной клуб временно закрыли из-за нарушений правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

Представители клуба перенесли новогодние мероприятия, а также в своем Telegram-канале призвали аудиторию сохранить билеты для входа на вечеринку 17 февраля. Кроме того, команда заведения пообещала посетителям в этот день вручить бонусные коктейли в баре.

В этом заведении 21 декабря блогер Анастасия Ивлеева провела скандальную «почти голую» вечеринку. Звезды российского шоу-бизнеса, наблюдая волну народного возмущения, массово покаялись и объяснили свое участие в мероприятии. На нем присутствовали такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Алена Водонаева и другие.

Роспотребнадзор Алкоголь Москва 2023
27 декабря 2023, 18:32
Мосгордума уйдет на зимние каникулы с 1 по 14 января
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мосгордума уйдет на зимний перерыв 1 января, а возобновит работу — 15. Такие сроки установили на заседании столичного парламента, сообщило агентство «Москва».

«Изменениями я предлагаю установить дату зимнего перерыва в работе думы с 1 января, понедельник, по 14 января, воскресенье, 2024 года», - заявил зампред столичного парламента Степан Орлов.

Он же представил проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Мосгордумы от 18 октября 2023 года № 80 „О плане работы Московской городской думы на IV квартал 2023 года“.

До этого постановление рассмотрела комиссия по организации работы парламента. Участники порекомендовали одобрить документ, если не будет необходимости в поправках.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.

Мосгордума уйдет на зимний перерыв 1 января, а возобновит работу - 15. Такие сроки установили на заседании столичного парламента, сообщило агентство «Москва».

Депутаты Новый год Москва 2023
27 декабря 2023, 17:09
Москвичам рассказали о работе канатной дороги в новогоднюю ночь
Читайте нас в: Google Новости
Жители и гости столицы смогут полюбоваться живописной набережной, башнями «Москва-Сити» и зданием МГУ из кабинки на канатной дороги в новогоднюю ночь. Она будет работать до пяти часов утра, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

«По традиции 31 декабря Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00», - заявили в организации.

Горожан также предупредили, что с 22:00 для посадки и выхода пассажиров будет открыта только станция «Воробьевы горы». Таким образом, можно встретить Новый год над Москвой-рекой и совершить круг без выхода и пересадки.

В первый день наступившего 2024 года воздушная прогулка будет доступна с 16:00 до 21:00. Со 2 по 8 января канатная дорога и спорткомплекс «Воробьевы горы» работают с 10:00 до 23:00, а 9 января с 19:00 до 21:00. С 30 декабря по 9 января можно приобрести билеты по праздничным и выходным тарифам.

Москвичам также рассказали о погоде в новогоднюю ночь. В последние два дня 2023 года в Москве будут осадки и плюсовая температура.

Праздники Новый год Москва 2023
27 декабря 2023, 17:04
Бочкарев рассказал об объемах ввода индивидуального жилья в Новой Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 2023 году на территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) ввели в эксплуатацию более 657 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Индивидуальное жилье на новых территориях пользуется довольно высоким спросом. Мы прогнозируем сохранение набранного темпа и в дальнейшем», - отметил заммэра.

По его словам, к февралю следующего года этот показатель увеличится еще на 60-70 тысяч квадратных метров.

Бочкарев отметил, что жилье в Новой Москве пользуется популярностью из-за более доступных по сравнению со столичными цен, а также благодаря развитой инфраструктуре района, наличию зон отдыха и хороших условий ипотеки. Так, с 2012 года в округе построили 48 объектов образования.

Одной из ключевых целей на ближайшее десятилетие станет увеличение численности населения Новой Москвы до одного миллиона человек к 2032 году. Внушительную роль в этом сыграет ИЖС, которое уже составило 20-25% от общего объема вводимого жилья.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

Новости по теме