11 февраля 2024, 12:34

Москвичам рассказали о динамичном развитии метро

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Московское метро непрерывно развивают. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о строительстве в подземке.

По его словам, специалисты продолжают возводить Троицкую линию. Станцию «Университет дружбы народов» практически достроили. Там уже смонтировали уникальное панно из нескольких тысяч стеклянных художественных элементов.

Глава города пояснил, что на Большой кольцевой линии проводят реконструкцию восточного вестибюля станции «Каширская». Там уже приступили к монтажу инженерных коммуникаций и заканчивают отделку пассажирской зоны.

На станции БКЛ «Рижская» строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Это будут самые протяженные эскалаторы в столичной подземке - почти 130 метров.

В скором времени в поселении Сосенское в Москве также откроют станцию метро. Станцию «Бачуринскую» на Троицкой линии уже построили на 70%.

Метро Сергей Собянин Москва
11 февраля 2024, 11:51
Более 460 разработок вошли в московский «Банк технологий»
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Московский «Банк технологий» насчитывает уже свыше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Примерно 200 новых идей опубликовали в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«„Банк технологий“ - бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства», - уточнил он.

Глава города отметил, что прежде чем включить решения в онлайн-реестр, их тщательно отбирают и оценивают эксперты.

Банк представляет собой шесть разделов, включая аппаратное и программное обеспечение, перспективные технологий от главных вузов страны.

В число последних разработок вошли автономные дроны, доставляющие мелкие грузы на предприятия, а также устройство, которое мониторит состояние оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции.

Собянин добавил, что один из столичных хлебобулочных комбинатов внедрил ПО, благодаря которому автоматизировали основные процессы, в том числе закупку сырья и поставки готовой продукции потребителям.

«Техноград» на ВДНХ также проведет 20 бесплатных обучающих программ. Все желающие смогут на курсах повысить свою квалификацию и освоить новые навыки.

Сергей Собянин Технологии Москва
11 февраля 2024, 09:46
Дом с аркадой капитально отремонтировали на севере Москвы
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Специалисты закончили капитальный ремонт фасада дома 1955 года постройки, расположенного в Хорошевском районе Москвы. Боковую часть здания подчеркивает двухъярусная аркада, сообщило РИА «Новости».

Восьмиэтажный дом на улице Викторенко построили по индивидуальному проекту. Периметр здания украсили венчающим карнизом, уточнили агентству в пресс-службе столичного фонда капремонта.

Специалисты провели масштабную работу по восстановлению объекта. В первую очередь полностью промыли стены, расчистили рустованные сегменты и декоративные элементы от старой краски. На втором этапе работ обновили кирпичные стены, выветренные швы заполнили спецсоставом. Места скопления влаги на фасаде обработали антисептическим средством.

Затем провели гидрофобизацию, чтобы обеспечить надежную защиту стен дома от осадков и перепадов температур. Во время ремонта мастера максимально старались сохранить и воссоздать архитектурный декор.

По окончанию основных работ на лицевой стороне дома приступили к ремонту цоколя, привели в порядок балконы и входные группы, а также заменили отливы и водосточные трубы.

Здание конторы Новосухаревского рынка в Москве также начали капитально ремонтировать. Специалисты уже приступили к разбору поздней отделки и планировки, так как они не сочетаются с обликом памятника.

Ремонтные работы Москва
11 февраля 2024, 08:58
Небольшой снег и потепление придут в Москву в воскресенье
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Неделя в Москве завершится отступлением морозов. Жителей и гостей столицы 11 февраля ждут слабые осадки и до минус восьми градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду российских столиц окажет влияние приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он будет постепенно закрывать небо плотными облаками и ближе к вечеру принесет небольшой снег», - уточнил он.

По словам метеоролога, при таких условиях в Москве в воскресенье днем температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -9 градусов. В Московской области днем будет -11…-6 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут отметки также -11 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 747 миллиметров ртутного столба.

В понедельник теплый атмосферный фронт принесет в Москву ледяные дожди. При этом к вечеру заметно потеплеет - до -3…-1 градуса.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 февраля 2024, 08:57
Москвичей пригласили на концерты в школы искусств
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Школы искусств Москвы подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В феврале школы искусств проведут более 250 спектаклей и концертов солистов и творческих коллективов. Большую часть из них приурочат к значимым датам в честь знаменитых деятелей культуры и искусства.

В частности, в этом месяце состоятся мероприятия хорового фестиваля «Детский голос» с участием 14 детских хоров московских школ искусств. На городских площадках посетителей ждут музыканты, которые исполнят русские духовные композиции, народные песни, а также классику. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут режиссеры и хореографы для певцов хора.

Малый зал Московской консерватории 3 марта представит концерт зарубежной духовной и светской музыки «Из глубины времен». В Рахманиновском зале Московской консерватории продолжат фестиваль 9 марта, а 7 апреля в зале «Зарядье» пройдет гала-концерт. В Российской академии музыки имени Гнесиных 11 февраля можно будет увидеть концерт «Музыкальная шкатулка».

Концертный зал детской школы искусств имени Франца Шуберта представит выступление учащихся школ искусств. Гости увидят концерт фольклорного ансамбля «Задоринки».

В Москве по проекту «Искусство - детям» с 2018 года обновили 148 зданий детских музыкальных школ, а также построили три новые. Более чем в 30 объектах заменили кровлю, привели в порядок входные группы и фасады.

Дети Концерты Музыка Фестивали Москва

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