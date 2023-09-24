Москвичам рассказали о большой музыкальной программе в концертном зале «Зарядье»
Праздничная программа пройдет в концертном зале «Зарядье» в честь его пятилетнего юбилея 1 октября. Гостей ждет музыкальный марафон с участием звезд театра и кино, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Мероприятие начнется в 11:00. Посетители малого зала смогут послушать сочинения французских композиторов эпохи барокко в исполнении ансамбля Pratum Integrum и солистки Людмилы Фраеновой. Новое концертное пространство представит детскую программу «Волшебство в „Зарядье“».
Юные зрители через спектакль «Сказки Андерсена» познакомятся с историей и устройством органа. Гости большого зала смогут насладиться фортепианными концертами и Рапсодией на тему Паганини Сергея Рахманинова.
В малом зале в 18:00 на сцену выйдет джазовый квинтет Павла Тимофеева. В конце мероприятия в 20:00 состоится гала-концерт в большом зале с участием актеров и Московским государственным симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина.
Ранее москвичам напомнили о самых ярких культурных мероприятиях летнего сезона. С июня по август столичные культурные учреждения провели несколько тысяч развлекательных и познавательных программ.