Москвичам рассказали, когда включат отопление в столице

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«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», - уточнил он.

Бирюков добавил, что в первую очередь отопление дадут в школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Вместе с тем начнут включать батареи в жилых домах и офисах. Затем тепло получат торговые площадки и промышленные предприятия.

Заммэра отметил, что в этом году отопительный сезон начнется позже из-за теплой погоды, которая стояла в Москве весь сентябрь. В 2022-м году тепло в социальных объектах начали включать по заявкам в первые осенние дни, а 18 сентября дали отопление в жилых домах.

По словам Бирюкова, подключать отопление будут в несколько этапов, полностью тепло появится во всех городских объектах в течение пяти дней.

Ранее москвичам пообещали значительное похолодание с пятницы. Ночью температура будет опускаться до нуля градусов.