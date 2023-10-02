Москвичам рассказали, когда в столицу придет вторая волна бабьего лета

В Москве отремонтировали блочное трехэтажное строение с двухэтажными крыльями, построенное в 1966 году. Общая площадь здания составила 2850,5 квадратных метра. После ремонта здесь разместят офисы ГБУ «Горинфор».
«Одним из основных мероприятий по обновлению здания стал ремонт кровли. Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями», - уточнил Мельников.
После почти 60 лет эксплуатации некоторые конструкции здания стали устаревать, а инженерные системы потребовали полной замены. Внутри здания обновили все сети электроснабжения, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.
Также специалисты заменили окна и двери и выполнили отделку помещений. Также они благоустроили прилегающую территорию площадью 0,9 гектара.
Также стало известно о том, что капитальный ремонт пешеходного перехода завершили в Некрасовке.
«Заключительный этап сезонной подготовки пилоты пройдут, когда в столице выпадет снег. При посадке в таких условиях воздушные потоки от вертолета могут создавать снежный вихрь, из-за чего видимость падает практически до нуля», - уточнили в ведомстве.
В департаменте добавили, что в таких случаях специалист должен уметь пилотировать по приборам и иметь большой опыт посадок на различные неспециализированные площадки, поэтому своевременная подготовка так необходима.
Кроме того, не только специалисты готовятся к новому сезону, но и инженеры, обслуживающие технику. Они осматривают вертолеты и переводят двигатели в зимний режим эксплуатации. Также особое внимание уделяют исправности светосигнальных систем и целостности ограждений на авиаплощадках.
Также к зиме готовят и автоколонну центра для своевременного реагирования на вызов и подачи топлива в летный транспорт.
Помимо этого, в начале октября в Новой Москве санитарный вертолет перевели в режим круглосуточной работы. Это связано с тем, что летная площадка столичного многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра.
По его словам, эти работы помогут многолетникам благополучно пережить период холодов. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а позже обработают от болезней и вредителей. На заключительном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой.
«Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов», - рассказал Бирюков.
Кроме того, на клумбах Северного речного вокзала разместят геометрические фигуры в синем, желтом и красном цветах. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появятся яркие орнаменты.
Ранее стало известно о том, что консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве.
По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.
«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.
Однако уже во вторник погода резко изменится.
«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.
Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.
При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.
«Снега будет много», - заключил Шувалов.
Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.