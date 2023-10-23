Москвичам рассказали, когда в столице образуется снежный покров

Читайте нас в:

«Модели долгосрочных прогнозов погоды дружно показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег», - уточнила она.

По словам синоптика, к концу недели поверхность земли остынет. Верхний слой почвы прихватит легким морозцем. Это позволит выпавшему снегу задержаться. К утру 28 октября в столичном регионе ожидается временный снежный покров, высота которого местами достигнет 10 сантиметров.

Согласно климатическим данным за период с 1961 по 1990 год, 28 октября считалось датой формирования временного снежного покрова в Москве. Однако в XXI веке было всего четыре случая, когда в этот день выпадал снег. Например, 28 октября в 2012 году снежный покров на ВДНХ достиг 12 сантиметров и продержался четверо суток.

Ранее на столицу опустился густой туман , из-за чего резко ухудшилась видимость. Кроме того, более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах в Москве.