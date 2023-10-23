Москвичам рассказали, когда в столице образуется снежный покров

23 октября 2023, 11:12
РИА «Новости»
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В выходные в Москве ожидается временный снежный покров. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Модели долгосрочных прогнозов погоды дружно показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег», - уточнила она.

По словам синоптика, к концу недели поверхность земли остынет. Верхний слой почвы прихватит легким морозцем. Это позволит выпавшему снегу задержаться. К утру 28 октября в столичном регионе ожидается временный снежный покров, высота которого местами достигнет 10 сантиметров.

Согласно климатическим данным за период с 1961 по 1990 год, 28 октября считалось датой формирования временного снежного покрова в Москве. Однако в XXI веке было всего четыре случая, когда в этот день выпадал снег. Например, 28 октября в 2012 году снежный покров на ВДНХ достиг 12 сантиметров и продержался четверо суток.

Ранее на столицу опустился густой туман , из-за чего резко ухудшилась видимость. Кроме того, более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах в Москве.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
«Ночлежка» запустила новый проект в Москве для помощи бездомным женщинам
23 октября 2023, 18:08
Unsplash
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Организация «Ночлежка» запустила проект «Дом на полдороги» в Москве для помощи бездомным женщинам в борьбе с алкогольной зависимостью. Как будет проходить реабилитация, изданию Forbes рассказали благотворители.

Программа рассчитана на полгода и будет состоять из 12 шагов. В ней смогут принять участие только те женщины, которые признали свою зависимость и готовы бороться с ней и смогут подтвердить свою месячную трезвость.

«Бездомность - это дополнительный фактор, способствующий развитию зависимости у женщин. Бездомные женщины могут начать употреблять алкоголь, пытаясь справиться с тяжелым стрессом, облегчить боль, забыть страдания или согреться», - сообщила программный директор «Ночлежки» в Москве Алена Мордасова.

По ее словам, новая программа поможет бездомным женщинам выбраться с улицы, наладить отношения с близкими и найти стабильную работу.

Ежедневные занятия будут как индивидуальными, так и групповыми. Они представят собой курс психотерапии, где каждая из участниц поможет другой преодолеть зависимость.

Приют ждет первых посетительниц уже в этом месяце. В программе одновременно смогут принять участие восемь человек.

Ранее бездомные стали получать профессию кожевника в приюте «Теплый прием» в Химках. За девять месяцев работы более 20 подопечных научились шить кошельки, ремни и другие изделия из кожи.

Москва 2023
Первый дом снесли в районе Зюзино в Москве по программе реновации
23 октября 2023, 17:28
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Москве по программе реновации в районе Зюзино снесли первую пятиэтажку. Жильцы дома на Черноморском бульваре переехали в соседнюю новостройку, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Это первый дом, который демонтировали по программе реновации в этом районе. Жильцы пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице - дом № 22, корпус 2», - подчеркнул он.

Загрутдинов добавил, что дом демонтировали по технологии «умного» сноса и принципам безопасности и экологичности. Кроме этого, во время работ особое внимание уделили деревьям. Их закрыли в специальные короба, чтобы не повредить.

Всего с начла действия программы реновации в Москве снесли более 300 старых домов. Например, в районе Митино демонтировали все старые дома первого этапа реновации.

Москва 2023 Реновация в Москве
Более 30 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы
23 октября 2023, 17:23
Фонд реновации
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На юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 415,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, большую часть новостроек уже можно заселять.

«Из них под заселение переданы 34. Еще две - в районах Коньково и Зюзино - готовятся к заселению, новые квартиры в них жители районов начнут получать уже в этом году», - отметил Бочкарев.

Наибольшее количество новых домов построили в районах Зюзино, Коньково, Академическом и Южном Бутово.

По данным главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, 80 домов в этом районе уже расселены или находятся на завершающей стадии расселения.

«Большая часть переехавших, 3,1 тысячи семей, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем, которые город предоставляет участникам программы», - отметил Сергей Левкин.

По его словам, в современные квартиры переехали 4,6 тысячи семей, и еще более 750 начали оформлять документы для переезда. Кроме этого, в Юго-Западном округе Москвы строятся еще 16 жилых домов, а 24 находятся на стадии проектирования.

Ранее стало известно о том, что свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
Бизнесмены из Москвы зарегистрировали объекты интеллектуальной собственности на 4,2 млрд рублей
23 октября 2023, 17:05
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на 4,2 миллиарда рублей. Среди зарегистрированных нематериальных активов: компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы, технологические карты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что компаниями, которые запатентовали свои изобретения, стали «Эко-Градиент», «Проэнерджи» и «Алмазный научно-технологический комплекс».

Первые разработали уникальный способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла, вторые - датчик уровня наполненности, а третьи - приборы для идентификации драгоценных камней.

Компани провели транзакции через цифровую платформу i.moscow , уточнил Собянин.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты для экспортеров , который продлится до 7 ноября.

Бизнес Сергей Собянин Москва 2023

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