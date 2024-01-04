04 января 2024, 02:06

Москвичам рассказали, когда ослабнут сибирские морозы

РИА «Новости»
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Сильные морозы, характерные для регионов Сибири, будут наблюдаться в Москве до конца новогодних праздников. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекордов не будет, но это очень опасная погода. На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше», - сказал он.

По словам синоптика, при такой погоде опасным является даже несильный ветер. При порывах ветра в пять метров в секунду уже возможна угроза обморожения.

Вильфанд отметил, что самым холодным днем в Москве будет 4 января. В четверг днем температура воздуха составит -21 до -22 градусов, ночью - -26…-31 градуса.

Самый теплый день придется на 6 января - днем будет наблюдаться -12-…-14 градусов. Такая температура на 10 градусов ниже многолетних значений.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильных морозов в Москве и Московской области. Гидрометцентр предупредил об опасности гололедицы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
03 января 2024, 12:07
Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году увеличилась до 275 гектаров
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Благодаря открытию нового индустриального парка площадь особой экономической зоны «Технополис Москва» увеличилась на 53 гектара. Теперь на территории с особым юридическим статусом трудятся более 16 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Важным событием уходящего года стало открытие индустриального парка „Руднево“, который стал шестой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“. Таким образом, территория особой экономической зоны столицы увеличилась на 53 гектара и превысила 275 гектаров», - объявил он.

В «Рудневе» построили 19 корпусов площадью 213,7 тысячи квадратных метров. В них открыли конструкторское бюро, производство банкоматов, электрических конденсаторов, медицинских изделий, оборудования для промышленной сортировки отходов и другой продукции. Среди резидентов индустриального парка - Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединил 12 отечественных разработчиков, производителей цифровых геоинформационных платформ и беспилотных летательных аппаратов.

На этой индустриальной площадке откроют еще несколько корпусов, они уже в активной стадии строительства. В будущем «Руднево» даст работу 15 тысячам специалистов.

В общей сложности в ОЭЗ «Технополис Москва» вошли более 200 предприятий со штатом свыше 16,3 тысячи человек. Кроме «Руднево» они открыли свои производства на площадках «Печатники», «Микрон», «Алабушево», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Бизнес Экономика Москва 2023
03 января 2024, 09:27
Столичный производитель уборочного инвентаря выпустил более 150 тысяч изделий в 2023 году
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Столичная компания по производству уборочного инвентаря выпустила более 150 тысяч изделий в 2023 году. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Предприятие с октября 2022 года производит плоские насадки для швабр, тряпки и салфетки для уборки. Компания также поставляет пластиковые ведра, щетки, уборочные тележки и многое другое.

«Более 250 предприятий в Москве представляют легкую промышленность, на них трудоустроены около четырех тысяч человек. Столичные фабрики и заводы повышают качество продукции и наращивают объемы производства. Например, предприятие „Диагональ-Текстильторг“ в 2023 году выпустило более 150 тысяч изделий. За этот период компания отгрузила товаров более чем на четыре миллиона рублей», - рассказала Степанова.

В январе 2024 года компания намерена запустить в производство веревочные насадки для швабр - их используют для влажной уборки.

«Мы предъявляем высокие требования к качеству своей продукции, отслеживаем все этапы производства: начиная от закупки сырья и заканчивая упаковкой и доставкой товара», - отметил гендиректор компании Дмитрий Воронов.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, где производят электронику, одежду, лекарства, мебели и многое другое. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем вдвое.

Заводы Промышленность Москва 2023
01 января 2024, 02:40
Собянин пожелал москвичам долголетия и любящих людей рядом
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. Традиционно подвели итоги прошедшего года на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин отметил, что в прошедшем году было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, а также за судьбу военнослужащих в зоне СВО. Мэр подчеркнул, что под руководством президента России Владимира Путина удалось укрепить экономику и обеспечить безопасность страны. Москвичей Собянин поблагодарил за мужество и трудолюбие.

«Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! <…> Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди!» - сказал Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи.

Россия Новый год Сергей Собянин Экономика
31 декабря 2023, 17:48
Температуру повысят в домах москвичей из-за надвигающихся морозов
Freepik
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Коммунальщики начали повышать температуру в системе отопления домов москвичей. Причиной тому стало грядущее аномальное похолодание, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, синоптики спрогнозировали в ночь на 1 января до -13…-15 градусов мороза. Днем также будет холодно, а со вторника в ночные часы столбики термометра могут опуститься до -21…-25 градусов.

Заммэра добавил, что режим системы центрального отопления устанавливают, ориентируясь на погоду. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза. Тепло регулируют по двум главным параметрам: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. За корректировкой следят автономно диспетчерские службы, учитывая показатели температурных датчиков.

Водителей в Москве также призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов. Горожан попросили переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Отопление Москва 2023 Погода в Москве

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