Москвичам рассказали, когда ослабнут сибирские морозы

«Рекордов не будет, но это очень опасная погода. На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше», - сказал он.

По словам синоптика, при такой погоде опасным является даже несильный ветер. При порывах ветра в пять метров в секунду уже возможна угроза обморожения.

Вильфанд отметил, что самым холодным днем в Москве будет 4 января. В четверг днем температура воздуха составит -21 до -22 градусов, ночью - -26…-31 градуса.

Самый теплый день придется на 6 января - днем будет наблюдаться -12-…-14 градусов. Такая температура на 10 градусов ниже многолетних значений.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильных морозов в Москве и Московской области. Гидрометцентр предупредил об опасности гололедицы.