22 февраля 2024, 14:46

Москвичам рассказали, какое жилье можно купить на льготную ипотеку

Global Look Press
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Снижение лимита по льготной ипотеке значительно уменьшило число подходящих под условия квартир в Москве. Об этом сообщило РИА «Недвижимость».

В декабре 2023 года российские власти увеличили минимальный первоначальный взнос для участников программы льготной ипотеки с 20% до 30%, установив лимит максимальной суммы кредита в размере шести миллионов рублей.

Чтобы соответствовать условиям льготной ипотеки, жилье должно быть оформлено как квартира, а не апартаменты. Покупка должна осуществляться от юридического лица-застройщика по договору долевого участия или купли-продажи, а покупатель обязан быть гражданином России.

С новыми ограничениями по стоимости - не более 8,57 миллионов рублей, включающими в себя ипотечный кредит в шесть миллионов плюс первоначальный взнос 30%, - требованиям удовлетворяют лишь около 6% объявлений в пределах Москвы, отметила Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест-Новострой».

По данным bnMAP.pro, на начало февраля в Москве доступно менее 2,5 тысячи подходящих объектов из более чем 40 тысяч предложений на рынке. Большинство квартир находится в комплексах стандартного и комфорт-класса и располагается за пределами МКАД или в спальных районах у него.

Эти лоты по большей части представляют собой студии площадью до 22-24 квадратных метров. Например, доступна студия площадью 23,6 квадратных метра за 8,7 миллиона рублей в жилом комплексе в районе Отрадное, который сдадут в 2025 году.

Однокомнатные квартиры можно найти только в некоторых районах, таких как Южное Бутово или Зеленоград, и такие предложения быстро исчезают с рынка.

В Новой Москве выбор предложений шире, примерно треть из них подходит под ценовые ограничения, это около 7,2 тысячи объектов. Здесь даже можно найти двухкомнатные квартиры достаточно большой площади.

На вторичном рынке за сумму, доступную по льготной ипотеке, также можно найти студии или однокомнатные квартиры, но потребуется более тщательный поиск.

Каждый шестой апарт-комплекс в Москве могут признать самостроем и снести. Основная проблема заключается в том, что застройщики не согласовывали назначение участков под будущее строительство апартаментов.

Недвижимость Ипотека Льготная ипотека Москва
22 февраля 2024, 13:42
Газовщики провели профилактику Вечного огня ко Дню защитника Отечества
РИА «Новости»
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Специалисты АО «Мосгаз» провели профилактику горелки Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Мероприятие прошло наконуне Дня защитника Отечества, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники „Мосгаза“ служат его хранителями». - отметил он.

Глава города пояснил, что профилактические работы горелки проводят ежемесячно. Накануне 23 февраля и Дня Победы специалисты дополнительно проверяют состояние Вечного огня.

По словам мэра, московские специалисты также заботятся о памятниках в Донецке. В частности, газовщики и энергетики из столицы обновили там четыре мемориальных комплекса. Теперь местные жители вновь могут возложить цветы к Вечному огню.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном режиме. Примерно 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность.

Газ 23 февраля Сергей Собянин Москва
22 февраля 2024, 13:22
VR-полеты, шоу и викторины. Павильон «Макет Москвы» представит программу на 23 февраля
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На ВДНХ павильон «Макет Москвы» подготовил праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Посетители смогут окунуться в виртуальную реальность и поучаствовать в викторинах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Каждый день в павильоне „Макет Москвы“ проходит более 40 сеансов VR-полета. Всего же с момента открытия аттракциона после реконструкции в ноябре 2023 года полюбоваться уменьшенной в 400 раз столицей с высоты полета на вертолете смогли свыше 9,5 тысячи человек», - отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Гостей ждут в павильоне в пятницу в 10:15 на трехминутный виртуальный полет над уникальным макетом столицы. Желающим принять участие в аттракционе нужно заранее пройти регистрацию на специальном терминале. Запись открывается в начале каждого часа.

В День защитника Отечества с 11:00 и до 19:30 каждые полчаса можно будет посмотреть пятиминутные светотехнические шоу, включая музыкальные, познавательные, развлекательные. Павильон «Макет Москвы» работает всю неделю бесплатно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Узнать расписание мероприятий и записаться на экскурсии можно на сайте или в приложении «Макет Москвы».

В Москве 23 февраля также можно посетить бесплатные выставки, экскурсии и концерты. На ВДНХ с 12:00 начнутся лекции и встречи с общественниками, учеными, известными спортсменами, а также военкорами и защитниками страны.

23 февраля ВДНХ Москва
22 февраля 2024, 12:46
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в праздничные выходные
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Во время длинных выходных московские коммунальщики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что ответственные лица всех структур, оперативный и ремонтный персонал выйдут на круглосуточное дежурство. Электросетевые объекты, противопожарные меры и антитеррористическую защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры взяли под особый контроль.

Бирюков добавил, что системы ресурсообеспечения в Москве имеют достаточный запас мощности для бесперебойного обслуживания потребителей. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и спасателей привели в готовность.

Кроме того, во время праздничных выходных для уборки снега выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.

С 23 по 25 февраля график работы соцучреждений и государственных служб Москвы изменится. При этом большая часть организаций будет работать в прежнем режиме.

23 февраля Петр Бирюков Москва
22 февраля 2024, 12:15
«Робокошки» выполнили почти 30 тысяч заданий в московских больницах
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Роботизированные курьеры-помощники — «робокошки» — с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За три месяца они успели преодолеть в больницах тысячу километров и выполнить почти 30 тысяч разных заданий», - рассказала она.

Роботов интегрировали в работу трех столичных стационаров: городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в ноябре 2023 года.

Задачи робокошек в медицинских учреждениях включают в себя доставку еды и лекарств, перевозку медицинских принадлежностей, встречу пациентов и помощь с транспортировкой их личных вещей. Роботы-курьеры не только облегчают ежедневную работу медицинских работников, но и поднимают настроение посетителям и пациентам больниц.

Кроме того, в московских парках уже начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель». Они приводят в порядок прогулочные дорожки в парках.

Роботизированные курьеры-помощники - «робокошки» - с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Больницы Роботы Технологии Анастасия Ракова Москва

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