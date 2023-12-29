29 декабря 2023, 11:13

Москвичам рассказали, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами

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В Москве действует программа «Музеи — детям», которая позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать свыше 100 музеев и выставочных залов. Для удобства «Мосгортранс» уже пять лет предоставляет школам бесплатные туристические автобусы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

В Москве действует программа «Музеи - детям», которая позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать свыше 100 музеев и выставочных залов. Для удобства «Мосгортранс» уже пять лет предоставляет школам бесплатные туристические автобусы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам, чтобы их подопечным было удобнее добираться до мест проведения фестивалей, концертов и других публичных мероприятий», - уточнил он.

Глава города отметил, что в уходящем году туравтобусами «Мосгортранса» воспользовались свыше 950 образовательных организаций. С начала этого учебного года они перевезли более 133 тысячи детей, а в общей сложности с начала 2018 года - 1,2 миллиона.

Каждый день около 100 туристических автобусов используют для поездок в культурные учреждения. Транспорт оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки детей. В частности, в них есть климат-контроль, телевизоры и разъемы для зарядки гаджетов.

Мэр подчеркнул, что оформить услугу теперь можно за неделю, тогда как раньше этот процесс занимал примерно месяц.

В Москве также запустили проект бесплатных экскурсий для пенсионеров - «Добрый автобус». Он предназначен для участников «Московского долголетия». За год автобусы совершают примерно четыре тысячи поездок и перевозят почти 200 тысяч пассажиров старшего поколения. Во время поездки гиды рассказывают увлекательные факты о городе, а также делают остановку и посещают одну из достопримечательностей столицы или области.

Ранее более 800 участников подмосковного движения «Активного долголетия» посетили выставку-форум «Россия». Она расположена на ВДНХ в Москве.

Туризм Школьники Активное долголетие Москва 2023
29 декабря 2023, 11:04
Спорткомплекс «Ника» ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
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В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию спортивный комплекс «Ника». В нем оборудовали игровой зал для соревнований по волейболу, бассейн, тренажерный зал и многое другое. Об этом рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«В комплексе общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест», - уточнил он.

Слободчиков добавил, что в комплексе открыли 25-метровый бассейн и тренажерный зал. Также в здании оборудовали конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт и кафе. На территории создали безбарьерную среду с пандусами и системами звуковой, визуальной и тактильной информации.

Фасад комплекса облицевали алюминиевыми панелями природных оттенков и установили витражное остекление. Кроме того, рабочие благоустроили пространство вокруг комплекса. Они оборудовали проезды, тротуары и парковки, установили ограждение и освещение, разместили малые архитектурные формы, разбили газоны и высадили кустарники.

Ранее москвичам рассказали, что в ТиНАО возведут Центр сборных команд Российской Федерации Баскетбола. Его фасад оформят в виде баскетбольной корзины.

Строительство Москва 2023
29 декабря 2023, 10:37
Благоустройство у городского вокзала «Окружная» завершили в Москве
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На границе Северного и Северо-Восточного округов Москвы завершили работы по благоустройству территории возле городского вокзала «Окружная». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу „Окружная“, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1», - рассказал он.

Бирюков добавил, что благоустройство коснулось Локомотивного и Нововладыкинского проездов. Рабочие расширили и обустроили тротуары, проложили дополнительную ливневую канализацию, уложили более 18,4 тысячи квадратных метров асфальта, сделали парковку и поставили три остановочных павильона. Кроме того, они модернизировали систему освещения, установив свыше фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками и оборудовав наземные переходы опорами контрастного освещения.

Так, в Локомотивном проезде появилось комфортное общественное пространство с местами для отдыха, лавочками и качелями под навесами. Здесь высадили свыше 80 деревьев и 4,4 тысячи кустарников.

Ранее в Москве завершили благоустройство у городского вокзала «Ростокино».

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
29 декабря 2023, 10:15
Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву
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По всей Москве запланировали провести праздничные события в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В каждом округе будут выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу», - уточнил он.

Глава города перечислил места празднования Нового года. Среди них - парк «Ходынское поле», Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно».

Праздничные мероприятия в Москве пройдут с 31 декабря по 1 января с 17:00 до 03:00, 1–3 января с 15:00 до 21:00. Посетителей парков ждут танцы в сопровождении живой музыки и участие в программах на льду.

В парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке и саду «Эрмитаж» с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января будут выступать известные артисты.

На площадках «Путешествия в Рождество» можно встретить Новый год всей семьей. Для юных гостей представят спектакли. Также дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а взрослые смогут увидеть выступления звезд.

Новогоднюю программу отдельно анонсировали на ВДНХ в Москве. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.

Праздники Новый год Сергей Собянин Москва 2023
29 декабря 2023, 10:12
Более 700 коммерческих помещений продали на торгах в Москве за год
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В 2023 году на торгах в Москве реализовали 707 помещений на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов и отдельно стоящих нежилых зданий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Помещения в подвалах и на цокольных этажах пользуются спросом у инвесторов. Их коммерческие возможности сопоставимы с первыми этажами, а стартовая цена на торгах ниже. Популярность этих объектов подтверждается статистикой», - отметил он.

По словам Ефимова, в 2022 году в Москве состоялись торги по 344 лотам, в 2021-м - по 249. Сейчас на один лот приходится в среднем семь претендентов.

Все процедуры приобретения недвижимости на городских торгах, от момента публикации до подписания договора, проходят онлайн. Для участия достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Договор заключается напрямую с собственником - столицей либо учреждением. Помещения реализуют на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения на понижение начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены: участники сами называют свою сумму.

Самое маленькое из выставленных на торги помещений, на проспекте Маршала Жукова, располагалось всего на 1,5 квадратного метра. Самый большой объект - более 1,6 тысячи «квадратов» - реализовали на Большой Грузинской улице посредство публичного предложения.

В 2023 году больше всего помещений на цокольных и подвальных этажах продали на торгах в центральных районах Москвы. В ЦАО прошли торги по 212 объектам. Как пояснил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на этих территориях спрос на коммерческую недвижимость стабильно выше из-за деловой и потребительской активности. На втором месте по популярности оказался запад столицы (170 лотов) и Северный административный округ (75).

Подробная информация о лотах публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе « Имущество от города ».

Больше узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».

Строительство Недвижимость Бизнес Москва 2023

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