Москвичам рассказали, как в Зеленограде создают карту «Тройка»

«Теперь выпуск транспортной карты не зависит от внешних факторов. Важно, что сама „Тройка“ и чип для нее - на 100% российская разработка, что обеспечит надежность и безопасность поездок наших пассажиров», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Тройку» полностью производят на заводе «Микрон» в Зеленограде. До 2019 года проездные карты оснащали иностранными микрочипами. Затем специалисты завода начали разрабатывать отечественные микросхемы.

В цеху кристального производства начинается трехмесячный цикл выращивания микрочипа на кремниевой пластине для «Тройки». Замначальника цеха по управлению производством акционерного общества «Микрон» Марат Билданов пояснил, что в герметичные SMIF-контейнеры помещают до 25 кремниевых пластин. При этом сотрудники загружают их в особой «чистой комнате» с уровнем стерильности, превышающим в сотню раз операционную. До конца цикла нанесения микросхемы двери не открывают. Весь процесс максимально автоматизирован, с пластинами работают только роботы.

Затем в соседнем здании полностью собирают «Тройку». Ключевым процессом является корпусирование микрочипов в COB-модули, обеспечивающие контакт микрочипа с антенной и защищающие его от повреждений. Все действия контролирует оператор на мониторе.

Следующим этапом становится выбор дизайна «Тройки». Оформлением карты занимаются в типографии. Оттуда проездные направляют на завод для прохождения персонализации. Готовые карты доставляют в метрополитен.

Ранее в продаже появился ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка.