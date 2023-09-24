Москвичам рассказали, как преобразили Коньковские пруды
В Юго-Западном округе завершили благоустройство территории около Коньковских прудов. На берегу появились лежаки, а по периметру водоемов установили парковые качели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Теперь с утра до позднего вечера на Коньковских прудах проходят зарядки, медитации, творческие мастер-классы, лекции, спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом и многое другое», - уточнил он.
Глава города отметил, что летом там открыли пункт, где можно бесплатно арендовать спортивный инвентарь. Кроме того, над прудами построили деревянные настилы в форме лепестков. Там проводят пленэры и занимаются йогой. На песчаном пляже обновили волейбольную площадку.
Около водоема установили сцену с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками. Местные жители уже посетили концерты и спектакли. Помимо этого, появился пешеходный маршрут, который пролегает от улицы Профсоюзной до улицы Введенского.
Мэр напомнил, что большую часть благоустройства провели в 2022-м. На набережной создали современную рекреационную зону. У прудов обустроили спортивный кластер с тренажерами. Также там появилось оборудование для бокса и отработки навыков скалолазания.
Ранее в столице подвели итоги благоустройства в этом сезоне. В Северо-Восточном административном округе преобразили парки и скверы.