Москвичам рассказали, как преобразили Коньковские пруды

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«Теперь с утра до позднего вечера на Коньковских прудах проходят зарядки, медитации, творческие мастер-классы, лекции, спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом и многое другое», - уточнил он.

Глава города отметил, что летом там открыли пункт, где можно бесплатно арендовать спортивный инвентарь. Кроме того, над прудами построили деревянные настилы в форме лепестков. Там проводят пленэры и занимаются йогой. На песчаном пляже обновили волейбольную площадку.

Около водоема установили сцену с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками. Местные жители уже посетили концерты и спектакли. Помимо этого, появился пешеходный маршрут, который пролегает от улицы Профсоюзной до улицы Введенского.

Мэр напомнил, что большую часть благоустройства провели в 2022-м. На набережной создали современную рекреационную зону. У прудов обустроили спортивный кластер с тренажерами. Также там появилось оборудование для бокса и отработки навыков скалолазания.

Ранее в столице подвели итоги благоустройства в этом сезоне. В Северо-Восточном административном округе преобразили парки и скверы.