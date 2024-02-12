12 февраля 2024, 11:02

Москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату ЖКУ в 2024 году

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Порядка 700 тысяч жителей Москвы получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Они положены горожанам, которые тратят более 10% совокупного дохода на оплату ЖКУ. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Так, с начала этого года максимальный доход, который позволяет получить субсидию для одиноко проживающего человека, возрос до 61 439 рублей. В 2023 году сумма составляла 59 799 рублей.

Субсидию оформляют на полгода: при обращении до 15-го числа выплату назначат с настоящего месяца, а после 15-го числа - со следующего. Для этого учитывают доход семьи или одиноко проживающего человека за шесть календарных месяцев, предшествовавших подаче заявления.

Важно понимать, что будут учитываться доходы всех членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Оформить субсидию можно только в электронном виде на портале mos.ru. Услугой могут пользоваться обладатели полной учетной записи. Заявку рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Ранее москвичам рассказали о поддержке для экспортеров.

Льготы Доходы Москва
12 февраля 2024, 11:00
Десять зданий работы Розенфельда отремонтировали в Москве
РИА «Новости»
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В рамках программы по капремонту жилищного фонда в Москве отреставрировали 10 зданий, ассоциированных с именем архитектора Зиновия Розенфельда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители московского Комплекса городского хозяйства привели в пример три наиболее выдающихся объекта Розенфельда. Это здания, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена, каждое из которых является жемчужиной московской архитектуры.

Зиновий Моисеевич Розенфельд обучался у таких знаменитых мастеров советской архитектуры, как Илья Голосов, Григорий Бархин и Моисей Гинзбург. Имя Розенфельда стало символом масштабных градостроительных начинаний, в частности реконструкции Можайского шоссе. Также значительный вклад архитектор внес в застройку Песчаных улиц, района, который позже приняли в качестве образца для строительства других городских кварталов.

Ранее реставрация трех зенитных фонарей завершилась в Московском дворце пионеров. Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду.

Благоустройство ЖКХ Реставрация Архитектура Москва
11 февраля 2024, 20:08
Сканер московских изобретателей помог оцифровать старинные документы
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Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Устройство позволяет бесконтактно переносить изображение в электронный формат. На нем можно оцифровывать даже картины», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Фонды древлехранилища имени Малышева Пушкинского дома Российской академии наук (РАН) насчитывают свыше 12 тысяч рукописей, датированных XII–XX веками. В течение нескольких лет специалисты оцифруют и опубликуют самые ценные экземпляры. В этом им помогают высокотехнологичные сканеры от столичного предприятия.

Глава города добавил, что благодаря оцифровке ученые и читатели могут ознакомиться с ценными документами на любом гаджете, а также размещать новые исторические книги.

В конце прошлого года работники Пушкинского дома закончили оцифровку книги «Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков». Она представляет собой своеобразный атлас, который определяет почерки старообрядцев, создававших в глухих Выговских лесах культурный и духовный центры в XVII столетии.

В московский «Банк технологий» также вошли больше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Около 200 новых решений внесли в реестр в прошлом году.

Сергей Собянин Технологии Москва
11 февраля 2024, 19:10
Более 2,3 тысячи домов капитально отремонтируют в Москве за год
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В Москве за девять лет с момента запуска программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов обновили почти 14 тысяч зданий. В 2024-м планируют привести в порядок еще более 2,3 тысячи объектов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В этом году капремонт охватит 2334 домов. В них заменят 2642 лифта.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2015 года специалисты провели ремонт в 13,9 тысячи зданиях и установили более 45 тысяч новых лифтов.

Глава города отметил, что в домах, попавших под капремонт, не осталось лифтов, срок службы которых превышает 25 лет.

В общей сложности в 2023 году капитально отремонтировали 2309 зданий и обновили 3866 лифтов.

В Москве также провели капремонт в трех домах , в которых раньше проживали известные ученые. Всего с начала программы обновили более 30 таких зданий.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
11 февраля 2024, 18:21
Протяженность московского водостока увеличилась на 313 километров за год
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В 2023 году московская водосточная сеть увеличилась на 313 километров, достигнув 8853 километров. Помимо создания новых инженерных сооружений, специалисты обновляли действующую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На рост водосточной сети повлияли строительство коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, домов по программе реновации и развитие дорожно-транспортной сети.

Более чем по 300 адресам провели капремонт и реконструкцию участков сетей с изношенными водостоками. Трубопроводы укладывали по закрытому методу, используя бестраншейные технологии без продавливания в грунте. Среди преимуществ такого способа - надежность, экологичность и экономия. Также метод не затрагивает другие коммуникации, сохраняет в целостности газоны и благоустройство территорий.

Лобненский водоканал в 2023 году полностью обновил более 15 объектов и сетей водопровода. Специалисты заменили участок старого водопровода на улице Заречной и модернизировали ВЗУ «Восточный».

Ремонтные работы Москва

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