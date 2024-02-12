Москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату ЖКУ в 2024 году

Так, с начала этого года максимальный доход, который позволяет получить субсидию для одиноко проживающего человека, возрос до 61 439 рублей. В 2023 году сумма составляла 59 799 рублей.

Субсидию оформляют на полгода: при обращении до 15-го числа выплату назначат с настоящего месяца, а после 15-го числа - со следующего. Для этого учитывают доход семьи или одиноко проживающего человека за шесть календарных месяцев, предшествовавших подаче заявления.

Важно понимать, что будут учитываться доходы всех членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Оформить субсидию можно только в электронном виде на портале mos.ru. Услугой могут пользоваться обладатели полной учетной записи. Заявку рассматривают в течение 10 рабочих дней.

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