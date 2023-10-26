Москвичам рассказали, как нейросети выявили более 800 нарушений с использованием земель

По его словам, с января по сентябрь 2023 года искусственный интеллект обработал более 2,5 миллиона снимков с беспилотных летательных аппаратов и камер городского видеонаблюдения.

«В результате специалисты выявили более 700 фактов, свидетельствующих о наличии признаков самовольной постройки на ранней стадии, и свыше 100 случаев, указывающих на захламления городских земельных участков», - рассказал Бобров.

Полученные данные передавали инспекторам. Точность анализа, осуществляемого искусственным интеллектом, составила более 90%. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что нейросети систематически обучают для улучшения их работы и повышения эффективности. Они позволяют не только контролировать законность использования земельных участков, но и пресекать незаконное строительство на начальном этапе.

Ранее более 400 самостроев снесли на северо-западе Москвы.