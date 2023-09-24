Москвичам рассказали, как будут развивать столицу в ближайшие годы
Развивать социальную инфраструктуру продолжат в столице. В течение трех лет планируют возвести больше сотни важных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Комфортная, сбалансированная городская среда для всех москвичей - строим планы развития столицы», - подчеркнул он.
Глава города отметил, что в приоритете - градостроительные проекты. В частности, программа реновации, транспортная система, создание новых школ, детсадов, поликлиник.
По его словам, ежегодно в Москве возводят около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,5 миллиона «квадратов» жилья, включая «реновационные» дома. Такой режим сохранят и в дальнейшем. До 2032 года в новые квартиры переедут примерно миллион жителей столицы.
Собянин напомнил, что в 2023-м удалось открыть 14 станций метро. В течение семи лет построят 94 километра линий, 39 станций и шесть электродепо. До 2025 года специалисты проложат 230 километров дорог. Кроме того, за три года в Москве появятся 26 объектов здравоохранения и 140 объектов образования, заключил мэр.
В Ясеневе завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Объект удалось сдать досрочно.