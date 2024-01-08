08 января 2024, 19:12

Москвичам предрекли возвращение 20-градусных морозов к старому Новому году

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Циклон принесет в Москву долгожданное потепление 9 января. Однако морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В перемене погоды нет ничего мистического - это нормально», - отметил он.

Со вторника холода начнут отступать в Москве, температура воздуха составит -9 градусов. В среду столбики термометров покажут отметки -4 градуса.

Метеоролог уточнил, что через столицу с Атлантики пройдет циклон, и на его восточной периферии воздушные массы будут теплыми. По этой причине в столице потеплеет.

При этом, по словам Вильфанда, температура ожидается ниже нормы, но только на четыре градуса, а не на 18, как все новогодние каникулы.

Он добавил, что в Москве вновь похолодает в пятницу.

«Расслабляться не стоит: 12 января опять усиливается мороз, в тыловой части циклона начинается вторжение холодных воздушных масс, сопряженных со значительным понижением температуры», - добавил синоптик.

В дневные часы будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.

Автоэксперт также рассказал, как завести автомобиль в мороз. По его словам, не нужно сразу поворачивать ключ и крутить мотор вне зависимости от того, какой в машине двигатель.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
08 января 2024, 19:42
Территории у станции МЦД-4 «Очаково» благоустроили на западе Москвы
РИА «Новости»
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Специалисты закончили работы по благоустройству территорий около станции МЦД-4 «Очаково» в Москве. В том числе обновили 66 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов», - рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что проект благоустройства разрабатывали с расчетом на многократное увеличение пассажиропотока в ближайшие два года.

Заммэра добавил, что работы охватили улицы Большую Очаковскую, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, а также проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки. Рабочие спрятали под землю провода, обустроили дополнительную систему водостока, обновили и расширили тротуары. На улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке появились безопасные пешеходные маршруты, о чем ранее просили местные жители.

Помимо этого, специалисты установили новые светофоры, создали более 350 машино-мест, свыше 60 велопарковок и две точки велопроката. Усовершенствовали уличное освещение, установили примерно 20 остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. В сквере на улице Марии Поливановой появились уютная зона отдыха и площадка для воркаута. Восемь детских площадок оснастили новым оборудованием.

В 2023-м наземное метро в Москве увеличилось вдвое. Развитие МЦД продолжат в наступившем году.

Благоустройство МЦД Москва
08 января 2024, 18:24
Итоги по офсетным контрактам за 2023 год подвели в Москве
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В минувшем году Москва подписала девять офсетных контрактов. Всего с инвесторами заключили уже 14 таких соглашений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, первый договор подразумевает поставку абсорбирующих изделий для инвалидов. По другому офсету построят завод, который займется производством литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта.

Глава города отметил, что сразу четыре контракта заключили на выпуск лекарственных препаратов. Первые поставки в медучреждения по этим офсетам планируют начать до 2026 года.

Собянин добавил, что общий объем инвестиций по соглашениям составит примерно 82 миллиарда рублей.

Комплекс складов в столичном районе Ясенево расширят за счет инвестора. Там разместятся не только складские помещения, но и офисы, а также парковка.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 16:45
Число туристов и бизнес-поездок возросло в Москве
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В Москве в 2019 году зафиксировали рекордный внутренний турпоток. В минувшем году он увеличился на 22%, а количество бизнес-поездок возросло на 28%, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Модернизация инфраструктуры, внедрение новых программ и внимание к современным отраслевым тенденциям позволяет Москве удерживать высокий темп развития сферы путешествий.

Цифровизация играет важную роль на всех этапах путешествия. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок, в том числе в мегаполис. Этому способствует в течение трех лет турсервис Russpass.

Также в 2023-м в Москве состоялось три крупные конференции по части туризма. В общей сложности в них поучаствовало свыше тысячи гостей. Благодаря масштабным мероприятиям москвичи получают опыт и приобретают новые контакты, а город - повышает качество сервиса.

Пользователи портала «Активный гражданин» также проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов.

Туризм Москва
08 января 2024, 13:41
Москвичам назвали самую популярную дату для женитьбы на новогодних праздниках
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В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Москва делает все, чтобы создание новой семьи проходило так, как об этом мечтают молодожены. Мы открываем уникальные площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы „Новые адреса счастья“, а наши дворцы бракосочетания работают и в праздники», - отметила она.

Ракова уточнила, что москвичи женятся в Рождество на протяжении четырех лет. Для этого каждый год работают некоторые дворцы бракосочетания. С 2020-го в этот день заключили брак примерно 200 пар.

В столице в январские праздники церемонии бракосочетания проходили во дворцах бракосочетания № 1, 4, «Шипиловский» и «Южное Бутово».

В пресс-службе правительства добавили, что подать заявку о регистрации брачного союза можно очно во дворцах бракосочетания, МФЦ, а также на сайте госуслуг или mos.ru. Стоимость госпошлины составляет 350 рублей.

Ранее церемония бракосочетания прошла в студии телеканала «Москва 24». Трансляцию провели в честь Дня работника ЗАГС.

Семья Свадьбы Брак Москва

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