Москвичам предрекли подорожание аренды однушек на 15%

В Москве в этом году стоимость аренды однокомнатных квартир может подскочить на 15% - до 63 тысяч рублей в месяц. Этому предшествует возвращение релокантов в Россию и подорожание ипотеки, сообщило РИА «Новости».

«В 2023 году в Россию вернулась значительная часть релокантов, из-за чего увеличилось число потенциальных арендаторов и уменьшилось предложение квартир, которые они сдавали, пока были за границей», - пояснил агентству глава сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Он добавил, что подорожанию также способствует повышение ключевой ставки Банком России. Из-за этого сумма ежемесячного ипотечного платежа при покупке квартиры на вторичном рынке сильно возросла и взлетели цены на жилье в новостройках.

По словам эксперта, в конце прошлого года количество сдаваемых квартир в Москве сократилось вдвое, а аренда выросла примерно на 30-40% в самых популярных сегментах. В частности, однокомнатную квартиру в старых границах столицы теперь можно снять за 55 тысяч рублей в месяц вместо 40 тысяч.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавил, что сейчас в среднем ипотечные платежи почти в два раза выше, чем стоимость аренды московских квартир. В такой ситуации потенциальные клиенты стали чаще отказываться от покупки жилья, выбирая съемные квартиры.

Ранее о ситуации на рынке недвижимости и факторах , на которые стоит опираться сейчас при желании войти в ипотеку, рассказал в беседе с «360» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он предположил, что снижение ставок по ипотеке возможно в середине-конце 2024 года.