11 февраля 2024, 15:27

Москвичам предрекли 25-градусные морозы в конце следующей недели

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После непродолжительной оттепели в Москве вновь ударят морозы. Ближе к выходным в ночные часы ожидается до -25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«До конца недели погода сохранится „миллион на миллион“ - малооблачно, без осадков и аномально холодно», - отметил он.

Синоптик уточнил, что аномальное понижение температуры начнется под утро четверга, когда столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов. Днем будет -10…-15 градусов.

В ночь на 16 февраля подморозит до -20…-25 градусов. В дневные часы воздух прогреется до -9…-14 градусов.

В понедельник москвичей ждет потепление до -1…-3 градусов. Однако погоду омрачит ледяной дождь. На ветках деревьев и проводах образуется ледяная глазурь. Это может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередач. На дорогах и тротуарах будет очень скользко. Пешеходам и автомобилистам порекомендовали быть аккуратнее в непогоду.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 февраля 2024, 14:19
Москва стала почти в два раза «ярче» за 13 лет
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В Москве с 2011 года стало примерно в два раза больше светильников. В этом году мегаполис будет еще ярче благодаря установке дополнительного освещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые опоры оснащаем только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии», - подчеркнул он.

По словам мэра, за 13 лет в столице удалось установить 446 тысяч фонарей. В 2024-м дворы, детские и спортивные площадки оборудуют еще 15 тысячами светильников.

Москву также будут украшать до весны световые конструкции , которые установили в осенне-зимний период. В преддверии китайского Нового года улицы мегаполиса декорировали дополнительными художественными элементами. В частности, в Камергерском переулке «звездное небо» дополнили красными китайскими фонариками.

Благоустройство Электричество Сергей Собянин Москва
11 февраля 2024, 13:29
Москвичи выбрали имена для песцов с «Городской фермы» на ВДНХ
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Голосование по выбору имен для двух самок песцов, обитающих на «Городской ферме» на ВДНХ в Москве, завершилось. Горожане решили назвать их Тундрой и Арктикой, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Москвичи могли отдать свои голоса за то или иное имя для песцов в Telegram-канале ВДНХ с 19 января по 9 февраля. Всего предлагалось пять вариантов парных имен: Диона и Рея, Тундра и Арктика, Иччи и Ками, Майя и Тайгета, Герда и Эльза.

Песцов из Подмосковья перевезли на «Городскую ферму» на ВДНХ в конце 2023-го. Зверьки быстро освоились на новом месте, у них хороший аппетит. Песцы общаются между собой и с животными, находящимися в соседних клетках, а также принимают гостей.

Тундра и Арктика имеют белый и серебристый окрас. Благодаря таким оттенкам шерсти они могут зимой маскироваться. Ближе к лету, после линьки мех у зверьков становится бурым.

Москвичи уже принимали участие в выборе имен для животных с «Городской фермы» на ВДНХ. Участники голосования назвали двух альпак Шоколадкой и Черничкой, а овечку - Варварой.

Животные Москва
11 февраля 2024, 12:34
Москвичам рассказали о динамичном развитии метро
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Московское метро непрерывно развивают. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о строительстве в подземке.

По его словам, специалисты продолжают возводить Троицкую линию. Станцию «Университет дружбы народов» практически достроили. Там уже смонтировали уникальное панно из нескольких тысяч стеклянных художественных элементов.

Глава города пояснил, что на Большой кольцевой линии проводят реконструкцию восточного вестибюля станции «Каширская». Там уже приступили к монтажу инженерных коммуникаций и заканчивают отделку пассажирской зоны.

На станции БКЛ «Рижская» строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Это будут самые протяженные эскалаторы в столичной подземке - почти 130 метров.

В скором времени в поселении Сосенское в Москве также откроют станцию метро. Станцию «Бачуринскую» на Троицкой линии уже построили на 70%.

Метро Сергей Собянин Москва
11 февраля 2024, 11:51
Более 460 разработок вошли в московский «Банк технологий»
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Московский «Банк технологий» насчитывает уже свыше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Примерно 200 новых идей опубликовали в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«„Банк технологий“ - бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства», - уточнил он.

Глава города отметил, что прежде чем включить решения в онлайн-реестр, их тщательно отбирают и оценивают эксперты.

Банк представляет собой шесть разделов, включая аппаратное и программное обеспечение, перспективные технологий от главных вузов страны.

В число последних разработок вошли автономные дроны, доставляющие мелкие грузы на предприятия, а также устройство, которое мониторит состояние оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции.

Собянин добавил, что один из столичных хлебобулочных комбинатов внедрил ПО, благодаря которому автоматизировали основные процессы, в том числе закупку сырья и поставки готовой продукции потребителям.

«Техноград» на ВДНХ также проведет 20 бесплатных обучающих программ. Все желающие смогут на курсах повысить свою квалификацию и освоить новые навыки.

Сергей Собянин Технологии Москва

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