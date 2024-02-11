Москвичам предрекли 25-градусные морозы в конце следующей недели
После непродолжительной оттепели в Москве вновь ударят морозы. Ближе к выходным в ночные часы ожидается до -25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«До конца недели погода сохранится „миллион на миллион“ - малооблачно, без осадков и аномально холодно», - отметил он.
Синоптик уточнил, что аномальное понижение температуры начнется под утро четверга, когда столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов. Днем будет -10…-15 градусов.
В ночь на 16 февраля подморозит до -20…-25 градусов. В дневные часы воздух прогреется до -9…-14 градусов.
В понедельник москвичей ждет потепление до -1…-3 градусов. Однако погоду омрачит ледяной дождь. На ветках деревьев и проводах образуется ледяная глазурь. Это может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередач. На дорогах и тротуарах будет очень скользко. Пешеходам и автомобилистам порекомендовали быть аккуратнее в непогоду.