Москвичам предложили выбрать название для просветительского проекта

«Участники голосования могут выбрать из восьми представленных названий или придумать свое», - уточнили в пресс-службе.

Проект уже больше года реализуется в библиотеках во всех округах Москвы по инициативе департамента финансов и департамента культуры. Для жителей столицы проводят лекции, мастер-классы, бизнес-игры и кейс-сессии, на которых разбирают жизненные ситуации, связанные с финансами, инвестициями, страхованием, ведением семейного бюджета, кредитованием и уловками мошенников.

Подробнее о проекте можно узнать на портале «Открытый бюджет города Москвы».

Ранее жители столицы выбрали любимые павильоны, фонтаны и другие локации на ВДНХ. В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.