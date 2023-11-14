Москвичам предложили поучаствовать в викторине о цифровых сервисах

В бонусной викторине «Цифровая Москва», посвященной цифровым сервисам на mos.ru, смогут участвовать пользователи, которые ранее дали верный ответ как минимум на четыре вопроса каждой из первых пяти викторин осенней акции «Москва: как это работает».

Во время финального испытания участникам предстоит продемонстрировать не только знания, но и скорость. С помощью генератора случайных чисел выберут три тысячи победителей, кто быстрее всех ответит правильно на максимальное количество вопросов.

Каждый верный ответ в викторине стоит 20 баллов. Их можно потратить на сайте «Миллион призов» на сувениры, полезные товары, промокоды на скидку в магазинах и аптеках.

Ранее финал профессионального конкурса «Гонка курьеров» состоялся в Москве. На состязание съехались 50 лучших доставщиков из разных регионов России.