Москвичам предложили определить лучшие новогодние маршруты на Russpass

«Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», - уточнила она.

Например, в маршрут «Рождество в Москве» заложена прогулка по излюбленным туристами местам. Путь будет проходить от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Аудиоэкскурсия расскажет об интересных фактах о достопримечательностях, встречающихся на этом направлении.

Точка отправления по маршруту «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается рядом с Кремлем.

Портал «Активный гражданин» запустили в 2014 году. За это время его участниками стали свыше 6,7 миллиона человек. В приложении провели более шести тысяч голосований. Проекты, получившие больше всего поддержки от москвичей, реализуют в мегаполисе.

Ранее москвичам рассказали, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами. В столице реализуют целых два таких проекта.