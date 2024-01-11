Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

«В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время - после 20:00», - уточнили в ЦОДД.

В пресс-службе добавили, что снег будет идти до завтрашнего дня. Тем не менее, городской транспорт работает штатно. Кроме того, автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию от других машин.

По данным центра, движение на Андроповом проспекте и МСД осталось в рабочем режиме. Однако задержки в движении отметили на Ленинградском проспекте, по шоссе Энтузиастов на МКАД, близ Бесединского шоссе.

Позднее ожидается ухудшение ситуации в центре города, на Третьем транспортном кольце возле Новорижской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районах улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.

Движение осложнится из-за погодных условий. По прогнозам метеорологов, снегопад продолжится до 13 января.