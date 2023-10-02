Москвичам пообещали значительное похолодание с пятницы
К концу рабочей недели в Москве похолодает почти на 10 градусов. Ночью температура будет опускаться до нуля градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С пятницы понижение температуры будет еще значительнее. Ночью прогнозируется уже 0… 5 градусов, а днем - 7… 10 градусов. Это вполне по-осеннему. В субботу - аналогично», - уточнил он.
По словам метеоролога, погода ухудшится из-за очень глубокого циклона, который придет в столицу с Гренландского моря. Он отметил, что среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов. Если на протяжении пяти дней такие показатели сохранятся, в Москве включат отопление.
«Пока рано загадывать. Есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет», - добавил синоптик.
По данным Гидрометцентра, 2 октября в столице в дневное время суток будет 13… 15 градусов. Во вторник столбики термометра покажут отметки 15… 17 градусов, в среду потеплеет до 18… 20 градусов, в четверг - 12… 17 градусов.
Ранее москвичей предупредили о дождях и похолодании в понедельник. Столица окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона.