Москвичам пообещали значительное похолодание с пятницы

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«С пятницы понижение температуры будет еще значительнее. Ночью прогнозируется уже 0… 5 градусов, а днем - 7… 10 градусов. Это вполне по-осеннему. В субботу - аналогично», - уточнил он.

По словам метеоролога, погода ухудшится из-за очень глубокого циклона, который придет в столицу с Гренландского моря. Он отметил, что среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов. Если на протяжении пяти дней такие показатели сохранятся, в Москве включат отопление.

«Пока рано загадывать. Есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет», - добавил синоптик.

По данным Гидрометцентра, 2 октября в столице в дневное время суток будет 13… 15 градусов. Во вторник столбики термометра покажут отметки 15… 17 градусов, в среду потеплеет до 18… 20 градусов, в четверг - 12… 17 градусов.

Ранее москвичей предупредили о дождях и похолодании в понедельник. Столица окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона.