Москвичам пообещали заморозки и гололедицу в выходные

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По его словам, в субботу будет облачно, а порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура ночью опустится до нуля. Такая погода будет способствовать образованию гололедицы.

«Не повсеместно, но гололедица местами будет. Осадки заметные, в основном сильный дождь, но местами и мокрый снег», - уточнил он.

Вильфанд также добавил, что в ближайшие дни в столице выпадет до 30% месячной нормы осадков.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные москвичей ожидает ненастная и ветреная погода. В воскресенье температура воздуха окажется на пять градусов ниже нормы.

В столице 7–8 октября ожидается резкое похолодание, температура воздуха опустится до плюс четырех градусов, местами может образоваться гололедица. Кроме этого, в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и мокрый снег, рассказал АГН «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.