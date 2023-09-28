Москвичам пообещали в четверг августовское тепло без осадков

Читайте нас в:

Синоптик подчеркнул, что жителей столицы в четверг ждет малооблачная погода без дождей.

Температура воздуха будет колебаться между 21 и 23 градусами тепла, в Подмосковье может как быть слегка прохладнее (19 градусов тепла), так и теплее (24 градуса). Ветер синоптики ожидают с юго-запада, его скорость может достигнуть от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 754 миллиметров ртутного столба, что все еще превышает норму.

Как считает Леус, в пятницу также в Москве обойдется без дождя, а воздух может нагреться до 24 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец дал прогноз на будущую зиму. По его словам, жители большинства районов России почувствуют на себе результат глобального потепления , так как температура зимой в среднем будет выше нормы на один-три градуса, а в некоторых регионах - до пяти градусов теплее обычного.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.