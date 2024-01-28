Москвичам пообещали теплый и снежный февраль

По его словам, морозов больше не будет. В феврале ожидается температура на два-три градуса выше нормы.

Тишковец добавил, что в следующем месяце столицу вновь засыплет снегом. Количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза.

На днях высота сугробов в Москве уже обновила рекорд этой зимы. В минувшую пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно - до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.