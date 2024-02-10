10 февраля 2024, 08:56

Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду в субботу

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Вместе с антициклоном в Москву придет похолодание 10 февраля. Синоптики спрогнозировали солнечную погоду и до -11 градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица останется во власти антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, местами возможно образование изморози», - уточнил он.

Леус отметил, что температура опять будет значительно ниже климатической нормы на шесть-семь градусов.

В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -9…-11 градусов. Ночью подморозит до -18…-20 градусов. В Московской области днем воздух остынет до -8…-13 градусов. В ночное время суток похолодает до -17 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 750 миллиметров ртутного столба, что превысит норму.

Новая рабочая неделя в Москве начнется с потепления. Однако погоду в понедельник испортят ледяные дожди.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
10 февраля 2024, 09:27
Московская компания разработала и наладила выпуск кремниевых конденсаторов
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Столичное АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» разработало и наладило производство кремниевых конденсаторов. С третьего квартала 2023 года объем производства превысил миллион штук, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Спрос рождает предложение Спрос на электронные компоненты российского производства довольно высокий, и это простимулировало развитие отечественной отрасли микроэлектроники, отметил Овчинский.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ разработал кремниевые конденсаторы и наладил их производство. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации», - сообщил глава департамента.

Выпуск продукции начался в третьем квартале 2023 года, за этот период объем выпущенной продукции превысил миллион штук, добавил Овчинский.

Использование кремниевой пластины позволило увеличить объем выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. Статус резидента особой экономической зоны дает значительные налоговые льготы, НИИМЭ получил этот статус в 2015 году, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«За три квартала предыдущего года компания создала 96 новых рабочих мест, инвестиции за этот же период составили около 34,6 миллиона рублей», - добавил Дегтев.

Дешевле и надежнее Гендиректор компании Александр Кравцов отметил, что использование кремниевых пластин и новые технологии позволили увеличить удельную емкость аккумуляторов и повысить их надежность.

«В настоящее время компания продолжает развивать технологию, улучшать характеристики и планирует повысить объемы производства до 1,5 миллиона изделий в год», - добавил Кравцов.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она расположена на шести площадках столицы, общая площадь которых составляет более 275 гектаров.

Инвестиции Промышленность Технологии Москва
10 февраля 2024, 08:57
Москвичей пригласили отметить Китайский Новый год
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В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Посетителей ждут свыше 300 разных мероприятий, включая мастер-классы, экскурсии и кулинарные шоу, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В рамках перекрестных годов планируется провести цикл культурных мероприятий в обеих странах. Фестиваль в честь китайского Нового года станет первым в серии событий», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она назвала Китай одним из более перспективных направлений для развития туризма и партнерских отношений. В 2023-м примерно 200 тысяч жителей КНР выбрали для путешествия Москву, что в пять раз больше, чем годом ранее. Помимо организованных групп, столицу стали чаще посещать деловые туристы. В прошлом году примерно вчетверо по сравнению с допандемийными временами увеличился средний чек гостей из Китая.

Первое крупное торжество в честь китайского Нового года в Москве станет историческим событием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Китаем.

К фестивалю на Тверской улице и Новом Арбате преобразили здания тематической подсветкой. На Тверском бульваре появился тоннель в стиле китайского Нового года, а Камергерский переулок украсили сотни китайских фонариков и светящиеся арки.

Китайская сторона также подтвердила участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани. Атлеты из КНР также поучаствуют и в других турнирах, которые пройдут в России в этом году.

Фестивали Китай Москва
09 февраля 2024, 19:07
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе
Freepik
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На смену интенсивным снегопадам в Москву и область пришла гололедица. По этой причине в регионе объявили «желтый» уровень опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 06:00 11 февраля», - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье - также до утра воскресенья.

«Желтый» уровень обозначает потенциально опасные погодные условия для людей.

Во время гололеда москвичам порекомендовали проявлять бдительность на улице и быть максимально осторожными. Водителей попросили следить за скоростью и дистанцией, а также резко не перестраиваться.

В эти выходные жителям столицы следует ожидать сильных морозов. По ночам температура будет колебаться от -24 до -22 градусов, по области даже до -27, что на 11 градусов ниже обычных значений. Днем также будет холодно: от -13 до -11 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 февраля 2024, 18:50
Более 10 тысяч московских школьников поучаствовали в фестивале «Наука начинается здесь»
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В Московском дворце пионеров 8 февраля состоялся фестиваль «Наука начинается здесь». Его посетили свыше 10 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ребята пришли сами, с друзьями, родителями и даже целыми классами! Это неслучайно: интерес к науке и научно-техническому творчеству в Москве развивают и культивируют с самых ранних лет», - отметил замглавы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Он уточнил, что двери кружков и секций открыты для детсадовцев и учеников начальной школы. Они могут осваивать робототехнику, биологию и окружающий мир под руководством наставников. Московские учебные учреждения допобразования создали для этого все условия, в том числе обустроили современные лаборатории.

В большом гостином зале Дворца пионеров юные посетители смогли принять участие в научных шоу и послушать лекции. В частности, шоу «Крионаука» посвятили опытам с жидким азотом. А после научно-популярной лекции «Тесла-шоу» школьники узнали о трансформаторах. Гостям показали опыты с электричеством и магнетизмом.

День российской науки также отметили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. У гостей была возможность своими глазами увидеть уникальные разработки компании.

Дети Фестивали Наука Москва

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