Москвичам пообещали снежную кашу в первые дни нового года

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По ее словам, к вечеру 2 января в Подмосковье может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы.

«И если 1 января будет снег, то днем 2 января, когда Московский регион окажется в теплом секторе циклона, ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», - уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что на дорогах из-за оттепели и повышения температуры воздуха образуется снежная каша.

Ранее россиян предупредили о слабой геомагнитной буре в первый день нового года. Поэтому жители некоторых российских регионов в новогоднюю ночь могли увидеть северное сияние. Метеоролог Михаил Леус подчеркивал, что усиления магнитной бури ждать не стоит.