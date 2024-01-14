14 января 2024, 09:06

Москвичам пообещали снег и до -13 градусов в воскресенье

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Неделя в Москве завершится небольшим ослаблением морозов. В старый новый год ожидается до -13 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва большую часть дня проведет под влиянием уходящего антициклона, и только ближе к вечеру отметится приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в таких условиях в столице будет облачно, во второй половине дня пройдут небольшие осадки в виде снега. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -11…-13 градусов. Ночью похолодает до -14…-12 градусов и пойдет снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Желтый» уровень погодной опасности также продлили в Москве. В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
14 января 2024, 09:20
Старый Новый год отпраздновали концертом в московском Музее Победы
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В московском Музее Победы прошел концерт в честь старого Нового года. Для зрителей подготовили патриотические песни и музыкальные номера, сообщили в пресс-службе учреждения.

В минувшую субботу москвичи и гости столицы, посетившие музей, смогли бесплатно посмотреть выступление одинцовского вокального коллектива «Мастерская голоса „Путеводная звезда“». На сцене прозвучали, в частности, такие песни, как «Вставало ясно солнышко», «Эхо любви» и «Девочка из фильма».

Музыканты из инструментальной школы Violini представили публике свои номера.

Посетителей музея бесплатно ознакомили с выставкой «Новый год. Тыл приближает Победу» и рассказали о подготовке к главному зимнему празднику в стране во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из картонных, ватных, стеклянных игрушек, изготовленных в середине XX века. Гостям показали подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов и праздничные формы для сладостей. На выставке представили новогодние открытки, письма и подарки ручной работы.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве также будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля.

Музеи Концерты Новый год Москва
14 января 2024, 09:07
Москвичей пригласили на празднование китайского Нового года в «Аптекарский огород» МГУ
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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля, сообщили в пресс-службе площадки.

«Отмечаем впервые в 318-летней истории Сада», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы предупредили, что из-за подготовки к фестивалю закроют Субтропическую оранжерею с 29 января до 2 февраля.

В Китае главным торжеством года считается праздник весны под названием Чуньцзе. Это традиционный китайский Новый год по лунному календарю. По легенде, в этот день пробуждается от зимней спячки и обновляется природа. Покровителем 2024 года по китайскому календарю стал зеленый деревянный дракон. Он символизирует роскошь и благополучие.

Старый Новый год отметят танцами и хороводами в московской усадьбе Деда Мороза. Гостей ждут 14 января на Изумрудной площади.

Китай Новый год Москва
14 января 2024, 00:39
Около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов
Pixabay
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В аэропортах Москвы из-за морозов задержали или отменили около 40 рейсов. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево вовремя вылететь не смогли 19 самолетов, во Внуково задержали шесть рейсов, один отменили. Расписание из Домодедово свидетельствует о шести задержанных рейсах.

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном похолодании в ночь на воскресенье. В столице ожидается до -26 градусов, в области местами столбики термометра опустятся до -30 градусов. Из-за морозов в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Сугробы в Москве на фоне снегопада 11 января выросли до 40 сантиметров. По подсчетам синоптиков, эти показатели превысили норму на пять сантиметров и характерны для третьей декады января.

Яндекс Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва
13 января 2024, 19:46
Выступившего против СВО Уминского лишили сана протоиерея
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Церковный суд Москвы постановил лишить священнического сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского. Поводом для этого послужил его отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии, сообщили в пресс-службе Московской епархии Русской Православной церкви (РПЦ).

«Церковный суд Москвы принял решение по делу протоиерея Алексия Уминского», - говорится в публикации.

Представители РПЦ уточнили, что судебный процесс по делу священнослужителя состоялся 13 января. На основании 25-го правила Святых Апостолов Уминского лишили священного сана за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).

Судебное решение отправили на подпись патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В епархии добавили, что Уминский на суд не пришел в третий раз, поэтому решение приняли без него.

До этого Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. В 2022 году он заявлял, что не разделяет поддержку РПЦ СВО.

РПЦ Москва

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