29 декабря 2023, 15:19

Москвичам пообещали рождественские морозы 7 января

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Жителей и гостей столицы ждут крепкие морозы на Рождество. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным прогнозам, температуры на Рождество будут достаточно низкие», - сказал он.

Метеоролог уточнил, что в столице 5 января в дневные часы воздух остынет до -17…-12 градусов. Ночью похолодает до -21…-16 градусов и пройдет небольшой снег. Ночью в субботу и воскресенье температура будет варьироваться от -19 до -17 градусов. Днем ожидается -15…-10 градусов.

«Очень холодная погода, настоящие рождественские морозы», - подчеркнул Вильфанд.

По его словам, в Москве резко похолодает в новогоднюю ночь - до -10…-15 градусов, а также на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

Синоптик добавил, что 30 декабря пройдет дождь и потеплеет до +2…+4 градусов.

На Москву и область надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
29 декабря 2023, 15:49
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
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Встретить Новый год в самом сердце Москвы получится только на ГУМ-катке. Саму Красную площадь закроют для посетителей 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«С 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ГУМ-каток будет работать по своему графику.

МЧС также предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января в столице ожидается понижение температуры воздуха на 8…12 градусов.

Несмотря на непогоду, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Новый год Москва 2023 Красная площадь
29 декабря 2023, 15:29
Соединительный тоннель к Троицкой линии метро начали прокладывать в Москве
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В Москве приступили к возведению тоннеля к Троицкой линии метро и будущему электродепо «Столбово». Оно будет обслуживать поезда сразу двух веток столичной подземки, сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

«Тоннелепроходческий комплекс диаметром шесть метров по имени „Ольга“ начал сооружение тоннеля соединительной ветки длиной более 1,1 километра между строящимся в Новой Москве электродепо „Столбово“ и оборотными тупиками за будущей станцией „Коммунарка“ Троицкой линии метро», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что специалисты почти достроили соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии и приступили к внедрению «Столбово» в инфраструктуру Троицкой линии.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, тоннель будет проходить вдоль строящегося отрезка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и станционного комплекса «Коммунарка» «красной» ветки. В перспективе планируют за оборотными тупиками построить перегон до будущей станции метро «Сосенки».

Он добавил, что участок строительства соединительной ветки охватывает действующую станцию метро, нежилые постройки, дороги ТиНАО и существующие инженерные коммуникации. В будущем Троицкая линия метрополитена длиной более 40 километров соединит платформы МЦК с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа Москвы.

Также эскалаторный ход начнут строить на станции «Рижская» БКЛ метро в Москве. Подготовка к началу основных работ вышла на финишную прямую.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО
29 декабря 2023, 11:13
Москвичам рассказали, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами
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В Москве действует программа «Музеи — детям», которая позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать свыше 100 музеев и выставочных залов. Для удобства «Мосгортранс» уже пять лет предоставляет школам бесплатные туристические автобусы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

В Москве действует программа «Музеи - детям», которая позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать свыше 100 музеев и выставочных залов. Для удобства «Мосгортранс» уже пять лет предоставляет школам бесплатные туристические автобусы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам, чтобы их подопечным было удобнее добираться до мест проведения фестивалей, концертов и других публичных мероприятий», - уточнил он.

Глава города отметил, что в уходящем году туравтобусами «Мосгортранса» воспользовались свыше 950 образовательных организаций. С начала этого учебного года они перевезли более 133 тысячи детей, а в общей сложности с начала 2018 года - 1,2 миллиона.

Каждый день около 100 туристических автобусов используют для поездок в культурные учреждения. Транспорт оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки детей. В частности, в них есть климат-контроль, телевизоры и разъемы для зарядки гаджетов.

Мэр подчеркнул, что оформить услугу теперь можно за неделю, тогда как раньше этот процесс занимал примерно месяц.

В Москве также запустили проект бесплатных экскурсий для пенсионеров - «Добрый автобус». Он предназначен для участников «Московского долголетия». За год автобусы совершают примерно четыре тысячи поездок и перевозят почти 200 тысяч пассажиров старшего поколения. Во время поездки гиды рассказывают увлекательные факты о городе, а также делают остановку и посещают одну из достопримечательностей столицы или области.

Ранее более 800 участников подмосковного движения «Активного долголетия» посетили выставку-форум «Россия». Она расположена на ВДНХ в Москве.

Туризм Школьники Активное долголетие Москва 2023
29 декабря 2023, 11:04
Спорткомплекс «Ника» ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
Freepik
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В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию спортивный комплекс «Ника». В нем оборудовали игровой зал для соревнований по волейболу, бассейн, тренажерный зал и многое другое. Об этом рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«В комплексе общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест», - уточнил он.

Слободчиков добавил, что в комплексе открыли 25-метровый бассейн и тренажерный зал. Также в здании оборудовали конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт и кафе. На территории создали безбарьерную среду с пандусами и системами звуковой, визуальной и тактильной информации.

Фасад комплекса облицевали алюминиевыми панелями природных оттенков и установили витражное остекление. Кроме того, рабочие благоустроили пространство вокруг комплекса. Они оборудовали проезды, тротуары и парковки, установили ограждение и освещение, разместили малые архитектурные формы, разбили газоны и высадили кустарники.

Ранее москвичам рассказали, что в ТиНАО возведут Центр сборных команд Российской Федерации Баскетбола. Его фасад оформят в виде баскетбольной корзины.

Строительство Москва 2023

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