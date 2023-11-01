Москвичам пообещали рекордно теплую погоду 1 ноября

Благодаря активному атлантическому циклону, выходящему своим центром на северо-запад страны, в Москве будет тепло, довольно облачно, но без дождей.

«Столбики термометров пойдут на штурм суточного рекорда максимальной температуры воздуха, установленного в далеком 1934 году и составляющего 12,6 градуса», - добавил метеоролог.

В Москве в дневные часы температура будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Ночью похолодает до 6 градусов. На территории Московской области днем воздух прогреется до 10… 15 градусов. В ночное время суток будет не выше 8 градусов.

Ветер подует с юга со скоростью три-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В четверг пройдут кратковременные дожди, а к вечеру похолодает до 2… 4 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Сумма осадков превысила 113,6 миллиметра.

Ноябрь в Москве начнется с рекордно теплой температуры. В столице в среду потеплеет до 14 градусов и обойдется без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.