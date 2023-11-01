01 ноября 2023, 08:39

Москвичам пообещали рекордно теплую погоду 1 ноября

Сайт мэра и правительства Москвы
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Ноябрь в Москве начнется с рекордно теплой температуры. В столице в среду потеплеет до +14 градусов и обойдется без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Благодаря активному атлантическому циклону, выходящему своим центром на северо-запад страны, в Москве будет тепло, довольно облачно, но без дождей.

«Столбики термометров пойдут на штурм суточного рекорда максимальной температуры воздуха, установленного в далеком 1934 году и составляющего 12,6 градуса», - добавил метеоролог.

В Москве в дневные часы температура будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Ночью похолодает до 6 градусов. На территории Московской области днем воздух прогреется до 10… 15 градусов. В ночное время суток будет не выше 8 градусов.

Ветер подует с юга со скоростью три-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В четверг пройдут кратковременные дожди, а к вечеру похолодает до 2… 4 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Сумма осадков превысила 113,6 миллиметра.

Ноябрь в Москве начнется с рекордно теплой температуры. В столице в среду потеплеет до 14 градусов и обойдется без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
01 ноября 2023, 09:05
Собянин поздравил коллектив московского трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия
Сайт мэра и правительства Москвы
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Трамвайное депо имени Баумана отметило 90-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил с юбилеем предприятия всех причастных и пожелал новых успехов.

«Его называют „опытной базой“ московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения „Витязь-Москва“», уточнил он.

Глава города отметил, что сегодня семь маршрутов депо имени Баумана обслуживают жителей СВАО, часть Восточного и Центрального округов. В депо трудятся более 600 сотрудников, благодаря которым пассажиры могут ездить безопасно и с комфортом.

Собянин добавил, что за короткое время удалось заменить все старые трамваи на новые, а также обновить ремонтные зоны. В ближайшие годы в депо планируют провести реконструкцию. Строители возведут несколько корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный. Кроме того, обновят и исторические сооружения.

Ранее Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником. Звание «Заслуженный тренер России» носят 304 жителя столицы.

Сергей Собянин Москва 2023
31 октября 2023, 18:25
Москвичам пообещали потепление на 1 ноября
РИА «Новости»
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Экстремальное потепление придет в Москву в среду, 1 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в течение недели погода в столичном регионе будет необычной. Теплые воздушные массы, влажный воздух и дождь смоют остатки снега, накопившегося на прошлой неделе.

Так, в среду, 1 ноября, в Москве ожидается «супертеплая» погода. Ночная температура достигнет 9 градусов, а дневная окажется на отметке в 11… 13 градусов. Вильфанд отметил, что этот показатель будет на семь-восемь градусов выше нормы и скорее характерен для третьей декады сентября.

Ранее стало известно о том, что октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за последние 140 лет.

Также москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября, из-за появившегося гребня антициклона. При этом ночь с понедельника на вторник соответствовала климатической норме мая.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
31 октября 2023, 18:09
Москвичей предупредили о тумане до утра среды
Соцсети
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Москву в ближайшее время накроет туман, который продержится до утра среды. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - уточнили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. По ее подсчетам, сумма осадков за месяц превысила 113,6 миллиметра.

Тем не менее, жителей столицы предупредили, что их будет жать рекордно теплое 1 ноября. Воздух в городе может прогреться до 13 градусов.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
31 октября 2023, 17:10
Бочкарев рассказал о соцобъектах, которые построят в кварталах реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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На территориях кварталов, формируемых в рамках программы реновации в Москве, до конца 2026 года появятся 40 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в течение трех лет в городе построят 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений и три административных здания.

«В Адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов», - подчеркнул Бочкарев.

Ранее сообщалось, что более 120 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Только с начала 2023 года для переселения горожан построили почти 50 тысяч домов.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

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