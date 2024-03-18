18 марта 2024, 10:13

Москвичам пообещали разнообразную погоду среди недели

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Погода в Москве в течение недели будет меняться, самыми теплыми будут ее последние дни. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«[В плане погоды] эта неделя, в отличие от прошлой, будет разнообразной. Над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник <…> в Москве немного похолодает. Будет всего лишь +2… +4 градуса, и вернутся ночные морозы», - отметил собеседник канала.

По словам метеоролога, антициклональная погода, то есть погода с высоким давлением, сохранится до конца недели, при этом дневная температура воздуха будет постепенно повышаться.

«Все-таки время берет свое, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы –2… –4 градуса, дневная температура повысится сначала до +4… +6, а в самом конце недели - до +6… +8 градусов», - продолжил Шувалов.

По его словам, март в столице стал «выдающимся» с точки зрения отсутствия осадков. Синоптик добавил, что во вторник может пройти очень небольшой мокрый снег. Сугробы продолжат таять, но с меньшей скоростью, чем на прошлой неделе.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
18 марта 2024, 09:08
Ефимов: Москва выбрала оператора для реорганизации неэффективно используемого участка в Черемушках
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Оператор займется реорганизацией неэффективно используемого участка в столичном районе Черемушки по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

О решении по поводу комплексного развития неэффективно используемой территории в Черемушка ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок находится по адресу Научный проезд, владение 11А. Проект на территории площадью 4,78 гектара реализует оператор, назначенный городом, сообщил Ефимов.

«В течение семи лет здесь будет возведен современный микрорайон, где появится почти 174 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В результате создадут около 570 рабочих мест», - отметил заместитель мэра Москвы.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта достигнут около 43,5 миллиарда рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект от реорганизации территории составит почти 237 миллионов рублей, добавил Ефимов.

Неэффективно используемый участок располагается на юго-западе столицы, недалеко от станций метро «Калужская» и «Воронцовская». По проекту на этой территории должны построить 172,3 тысячи квадратных метров жилья, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Эту недвижимость будут использовать для реализации программы реновации и других нужд города, а также для административных объектов.

«Кроме того, будут выполнены все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», - отметил Гаман.

Оператором КРТ город назначил Казенное предприятие «Управление гражданского строительства».

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру.

На сегодняшний день в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ совокупной площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению Сергея Собянина.

Недвижимость Экономика Москва
15 марта 2024, 19:35
Московская компания начала выпускать универсальные промышленные фильтры
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Московский производитель со статусом промышленного комплекса НТЦ «Бакор» начал выпускать линейку фильтровального оборудования универсального назначения. Такую продукцию можно использовать в горнодобывающей, пищевой, химической и строительной отраслях промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Универсальные фильтры пользуются спросом в пищевой промышленности. Например, устройства применяют для фильтрации осадков при производстве разных напитков.

В прошлом столичная компания использовала в основном пресс-фильтры заграничного производства. Чтобы повысить локализацию, предприятие закупило оборудование для выпуска основного расходного материала таких агрегатов - фильтровальных пластин. Линию планируют запустить в 2025 году.

Москва оказывает производственным компаниям всестороннюю поддержку, позволяющую им устойчиво развиваться, укреплять промышленный потенциал региона и технологический суверенитет России, отметил Овчинский.

«Так, предприятие со статусом промышленного комплекса разработало и запустило в производство горизонтальный пресс-фильтр для целого ряда отраслей промышленности - от пищевой до горнодобывающей», - сказал министр правительства Москвы.

По его словам, с помощью агрегата можно фильтровать суспензии и в зависимости от задач получать твердую или жидкую форму вещества.

Пресс-фильтр разработали по запросу производителя химической продукции из Нижнего Новгорода. Подобрать максимально эффективное решение, соответствующее специфическим требованиям заказчика, столичной компании позволили научно-исследовательский центр обогащения и фильтрации, а также объемная база знаний.

Заместитель гендиректора компании по инновационно-техническому развитию Михаил Королев назвал предварительные испытания обязательной стадией в процессе получения оптимального решения по фильтрации для нужд конкретного заказчика. По словам Королева, у столичной компании есть все необходимое для полного цикла НИОКР - начиная с постановки задачи и исследований в своей лаборатории до полупромышленных тестов на предприятии заказчика.

«Кроме того, мы оказываем сервисную поддержку нашим клиентам на протяжении всего срока эксплуатации оборудования», - добавил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию.

Предприятие пользуется городской поддержкой. В 2020 году производитель получил статус промышленного комплекса, дающий право на значительные налоговые льготы. Сэкономленные деньги компания может вкладывать в модернизацию площадки и наращивание объемов производства.

С 2019 года производитель пользуется поддержкой Центра «Моспром» для развития поставок продукции в другие страны. Предприятие представило свою продукцию на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и поучаствовало в трех международных бизнес-миссиях в государствах Латинской Америки и Африки.

Центр «Моспром» в 2023 году устроил 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Во время этих мероприятий столичные промышленники провели более 2,4 тысячи бизнес-встреч.

Благодаря эффективной системе поддержки городской промышленности Москва упрочила лидерство по объему несырьевого неэнергетического экспорта в прошедшем году. Столица успешно поставляет промышленные товары более чем в 145 стран мира.

По поручению Сергея Собянина в Москве реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва
15 марта 2024, 16:38
Московская династия нефтяников рассказала свою историю и поделилась опытом
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Представители трудовых династий столичной промышленности стали участниками мероприятия в рамках выставки «Россия». Московский нефтеперерабатывающий завод представил на ВДНХ оператор битумной установки Сергей Смирнов. Герой поделился семейной историей и бесценным опытом.

Братья гордятся своей профессией. По мнению младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве.

Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но, несмотря на возраст, это современное и высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли нефтепереработки, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Первой из династии на МНПЗ пришла в 1983 году мама Сергея - Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года - до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся два сына Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, используемых для покрытия автомагистралей.

Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

Первой на МНПЗ пришла в 1983 году Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года, то есть до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся дети Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, предназначенных для покрытия автомагистралей. Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

Братья гордятся своей профессией. По словам младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве. Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но несмотря на возраст это современное, высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли, в нефтепереработке, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий, они рекомендуют нам свои династии», - рассказала руководитель проекта «Открой Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли на ВДНХ интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий», - рассказала руководитель проекта «Открой#Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

Газпром нефть Промышленность Выставка-форум «Россия» Москва
15 марта 2024, 14:12
Московский НПЗ нарастил выпуск топлива по итогам 2023 года
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Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» увеличил объемы производства топлива в прошлом году. Об этом сообщили в отчете компании о результатах работы за 2023 год.

По итогам прошлого года «Газпром нефть» обеспечила рекордный рост выручки и достигла суммы в три триллиона 520 миллиардов рублей, что на 3,2% выше результата 2022 года. Чистая прибыль компании за 2023 год составила более 640 миллиардов рублей. Эффективная работа обеспечила «Газпром нефти» свободный денежный поток более 400,5 миллиарда рублей.

В компании сообщили, что нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», включая Московский НПЗ, обеспечили объемы переработки на уровне предыдущего года. При этом предприятия нарастили производство топлива.

Московский НПЗ продолжает комплексную программу развития. Ее цель - вывести предприятие на уровень лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов по производственным и экологическим показателям.

В 2023 году на МНПЗ модернизировали систему отгрузки топлива. Благодаря этому проекту повысилась надежность поставок топлива на рынок столичного региона.

Россия Экономика Газпром нефть Промышленность Москва

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