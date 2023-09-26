Москвичам пообещали расширение зоны заморозков в ближайшие дни

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По словам специалиста, в Москву вернулись холодные ночи. Согласно показателям метеостанции на ВДНХ, температурный минимум прошлой ночью составил 6,9 градуса тепла. Остальные станции показывали данные в пределах между пятью и 11 градусами тепла. В Новой Москве оказалось даже холоднее - температура едва превысила два градуса тепла.

Но ниже всего оказались показатели в Черустях - там термометры зафиксировали температуру в 0,6 градусов тепла.

«В ближайшие две ночи ожидаю расширение зоны заморозков, будут они и в столичном регионе», - добавил Леус.

Ранее в Москве заявили, что летом качество воздуха в городе по сравнению с показателями прошлого года улучшилось. По словам и. о. заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, концентрация загрязняющих веществ летом оказались до 22% ниже, чем в 2022 году.

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