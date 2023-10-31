Москвичам пообещали потепление на 1 ноября

Он отметил, что в течение недели погода в столичном регионе будет необычной. Теплые воздушные массы, влажный воздух и дождь смоют остатки снега, накопившегося на прошлой неделе.

Так, в среду, 1 ноября, в Москве ожидается «супертеплая» погода. Ночная температура достигнет 9 градусов, а дневная окажется на отметке в 11… 13 градусов. Вильфанд отметил, что этот показатель будет на семь-восемь градусов выше нормы и скорее характерен для третьей декады сентября.

Ранее стало известно о том, что октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за последние 140 лет.

Также москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября, из-за появившегося гребня антициклона. При этом ночь с понедельника на вторник соответствовала климатической норме мая.