30 ноября 2023, 09:13

Москвичам пообещали потепление и снег в четверг

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву придет циклон, который принесет потепление и осадки. Температура воздуха 30 ноября может достигнуть нулевой отметки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует циклон, смещающийся на северо-запад страны. Утром регион будет находиться в его теплом секторе», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что днем Москву накроет холодный атмосферный фронт. Облачный вихрь развернется к мегаполису своей более холодной, тыловой частью. Благодаря этому будет облачно, пройдет снег, местами гололед.

В столице в дневное время суток столбики термометра покажут отметки 0…-2 градуса. Ночью воздух остынет до -8 градусов. В Московской области днем температура составит 0…-5 градусов. В ночные часы похолодает до -10 градусов. Погоду будет сопровождать южный ветер, скорость которого достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба, но все равно это ниже нормы.

Москвичей также предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу. Если прогнозы подтвердятся, то жители станут свидетелями редкого явления - северного сияния.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
30 ноября 2023, 08:43
Московские школы подготовят будущих айтишников по новому стандарту предпрофобразования
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Московские школы приводят к новому стандарту предпрофессионального образования. Для будущих специалистов в каждом втором учебном заведении открыли инженерные и ИТ-классы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для этого реорганизовали учебный процесс, скорректировали программы, а также закупили в школьные лаборатории современное оборудование. В частности, там появились 3D-сканеры, 3D-принтеры, системы сбора и анализа данных, фрезерные, токарные и шлифовальные станки.

С этого года по новому стандарту предпрофессионального образования начали учиться во всех инженерных и ИТ-классах. Школьники получили возможность детально ознакомиться с нюансами выбранных профессий.

Будущим инженерам и айтишникам преподают математику, информатику и физику на углубленном уровне. Детей знакомят с произведениями об изобретателях, с историей науки и техники. Ученики ИТ-классов читают научную фантастику. На обязательных предпрофессиональных спецкурсах обучающиеся проходят практику в школьных лабораториях.

По проекту «Олимпиадные школы МФТИ» состоялся квест для школьников по «Властелину колец». Среди них представители крупных IT-компаний ищут потенциальных работников.

Школьники Сергей Собянин Технологии Москва 2023
29 ноября 2023, 18:42
Десять мостов отремонтировали в Москве с 2012 года
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с 2012 года капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Мосты - важные инженерные объекты для столицы. Зачастую они еще и настоящие произведения искусства», - отметил мэр.

В текущем году в столице отремонтировали девять мостов в рамках текущего обслуживания, а два прошли капитальный ремонт. Помимо этого, на 34 мостах заменили деформационные швы.

Недавно завершилась реконструкция моста на территории музея-усадьбы Измайлово, известного как «Бауманский-1», а также капитальный ремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку.

За последние 12 лет в городе появился 31 новый автомобильный мост, в том числе Карамышевский в составе Северо-Западной хорды и мост через реку Сходня в Зеленограде.

В планах на ближайшее время - строительство еще семи автомобильных мостов и такого же количества пешеходных.

Ранее капремонт шести мостов и путепроводов завершился в Подмосковье.

Москва 2023
29 ноября 2023, 18:16
Москвичей предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу
РИА «Новости»
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Москвичи смогут увидеть яркое полярное сияние 30 ноября и 1 декабря, вследствие потенциально мощной магнитной бури. Об этом сообщила РИА «Новости» эксперт Центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По ее словам, недавний взрыв на Солнце, произошедший непосредственно напротив Земли, может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.

«Хорошая была вспышка (на Солнце. - Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», - рассказала Абунина.

Специалист добавила, что интенсивность бури может достичь уровня G3, и даже на короткое время подняться до уровня G4. Если прогнозы подтвердятся, то жители Москвы станут свидетелями редкого явления - северного сияния - уже в ближайший четверг и пятницу. Однако вероятность увидеть его будет зависеть от чистоты небосвода.

Ранее москвичам рассказали, какую обувь и почему вредно носить во время магнитной бури.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве Астрономия
29 ноября 2023, 17:59
Офисный центр с восьмиугольной башней построят на севере Москвы
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В Москве одобрили проект строительства делового комплекса с восьмиугольной башней в районе Аэропорт. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье», - уточнил он.

Бизнес-центр появится по адресу: Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Для его отделки применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. В проекте сочетаются витражные и многослойные вентилируемые части с панелями из искусственного камня.

Кроме того, рабочие благоустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение, добавят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение.

Сегодня на востоке столицы открыли уникальный рыбный рынок «Москва - на волне». На нем представили свыше 500 видов продукции.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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