Москвичам пообещали похолодание

По его словам, ночью 16 ноября в столице столбики термометра покажут отметки -1…+1 градус. В Московской области температура снизится до -4 градусов. В дневное время суток столбик термометра покажет отметку в +2 градусов.

«Дальше понижение температуры станет еще заметнее. В ночь на пятницу в Москве прогнозируется до -3…-5 градусов, а по области - до -8 градусов, днем максимум в регионе будет до -2…-6 градусов», - уточнил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в выходные дни москвичей ждет морозная погода. В ночные часы похолодает до -4…-9 градусов, днем - до -1…-6 градусов. Температурный фон будет на 2-2,5 градуса ниже нормы.

Однако погода будет хорошей, считает синоптик.

«Переменная облачность, без осадков, солнышко, ветер слабый, легкий морозец. Это хорошая и радостная погода. Если сравнивать с прошлыми выходными, то понижение температуры будет почти на 10 градусов, но тогда было мрачно, серо. В эти дни погода будет гораздо приятнее», - сказал он.

В столице в конце этой недели выпадет снег. Местами покров достигнет одного-двух сантиметров.