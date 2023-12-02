Москвичам пообещали похолодание и слабый снег в субботу
Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали слабые осадки и до минус шести градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодня в формирование условия погоды в столице вмешается гребень антициклона. Усиливаясь с юга, он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, местами пройдет слабый снег», - уточнил он.
Метеоролог отметил, что при таких условиях температура окажется ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.
В Москве 2 декабря в дневное время суток столбики термометра покажут отметки - 4…- 6 градусов. Ночью воздух остынет до - 10 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночные часы похолодает до - 11 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Москвичам также предрекли аномально теплую зиму. Январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.