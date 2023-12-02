02 декабря 2023, 08:52

Москвичам пообещали похолодание и слабый снег в субботу

Сайт мэра и правительства Москвы
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Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали слабые осадки и до минус шести градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня в формирование условия погоды в столице вмешается гребень антициклона. Усиливаясь с юга, он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, местами пройдет слабый снег», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях температура окажется ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.

В Москве 2 декабря в дневное время суток столбики термометра покажут отметки - 4…- 6 градусов. Ночью воздух остынет до - 10 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночные часы похолодает до - 11 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Москвичам также предрекли аномально теплую зиму. Январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
02 декабря 2023, 09:34
Катюша, Маша и Чжен Чжу. Москвичи выберут имя для медвежонка панды
Сайт мэра и правительства Москвы
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В проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представлено 10 вариантов, среди которых есть и российские имена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Однако все завершилось удачно. Сейчас маленькая панда чувствует себя хорошо. Она начала видеть, а недавно у медвежонка появились первые зубы. В шесть месяцев она впервые попробует на вкус бамбук.

Сегодня детенышу исполнилось 100 дней, и пришло время дать ему имя. Китайские и российские специалисты представили 10 вариантов. Среди них - Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син, Чжен Чжу.

Все имена ассоциируются с Москвой или Россией. Проголосовать можно в проекте «Активный гражданин».

Накануне детеныш панды начал ползать , что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.

«Рождение малышки-панды - очень доброе событие, произошедшее в Москве в этом году. И к тому же весьма редкое и необычное», - отметил он.

Глава города напомнил, что в 1966 и 1968 годах медведь Ань-Ань из Московского зоопарка и медведица Чи-Чи из Лондона не смогли дать потомство.

Будущие родители - молодые панды Жуи и Диндин - появились в столичном зоосаде весной 2019 года. Их поселили в специально модернизированный отдельный павильон. Первая встреча панд состоялась только в апреле 2023 года. В конце августа у пары появился на свет первенец. Роды прошли под наблюдением московских зоологов и китайского эксперта по размножению больших панд господина Ву Кая. Специалисты опасались, что Диндин не справится с детенышем, поэтому подготовили специальный инкубатор и все необходимые для новорожденной атрибуты.

Зоопарки Сергей Собянин Москва 2023
02 декабря 2023, 08:54
Москву отметили национальной премией в сфере креативных индустрий
Сайт мэра и правительства Москвы
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«Москва — город кино» признали лучшим решением в направлении «Проект в области развития территории» и удостоили Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Мэр столицы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию в концертном зале «Зарядье».

«Москва - город кино» признали лучшим решением в направлении «Проект в области развития территории» и удостоили Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Мэр столицы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию в концертном зале «Зарядье».

«Я никак не ассоциировал этот проект с какой-то отдельной территорией. Вообще у нас были, конечно, идеи. У нас „Мосфильм“ прекрасный, который мы начали возрождать, помогать возрождать», - отметил он.

Глава города пояснил, что проект «Москва - город кино» представляет собой 300 гектаров креативного пространства, включающих разные эпохи.

Он напомнил, что в 2022-м столицу отметили премией за проект «Московская неделя моды». За год он набрал обороты: отечественные бренды стали активно занимать места покинувших страну иностранных компаний. Москва провела модный саммит стран БРИКС, появились планы переместить центр моды с Запада на Восток.

Мэр добавил, что награжденный в этом году проект получит дальнейшее развитие. Киноиндустрия охватывает всю столицу, а не отдельные точки. Это естественное продолжение города. Один из эффективных инструментов развития киноиндустрии - цифровая платформа , благодаря которой съемочные группы могут арендовать помещения, оборудование, студии и реквизит в лучших локациях Москвы. Кинокластер может способствовать развитию индустрии в целом и созданию достойных фильмов, добавил Собянин.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 19:01
Собянин утвердил усовершенствованный порядок расчетов за отопление в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое внесет изменения в порядок оплаты отопления для жителей многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее платежи за отопление рассчитывались исходя из среднемесячного потребления за предыдущий год. В случае значительных отклонений потребления в текущем году производился или перерасчет, или возврат средств. Такая система с «13-й платежкой» могла привести к неожиданным финансовым нагрузкам для жителей.

Теперь расчет платы за потребленное отопление будут производить на основе среднемесячного объема за последние пять лет. Это должно стабилизировать платежи и сделать их менее зависимыми от краткосрочных погодных колебаний. Фактическое потребление отопления будет отклоняться от расчетных значений не более чем на 3%, в то время как раньше колебания достигали 26%.

Теперь рост затрат за отопление не должен будет превышать 15% в год. Этот порядок начнет действовать с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы.

Ранее комитет по ценам и тарифам напомнил жителям Подмосковья содержание платежных документов.

ЖКХ Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 18:33
Зима в Москве будет аномально теплой
РИА «Новости»
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Москвичам предрекли аномально теплую зиму — январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Однако конкретно в декабре температуры будут ниже нормы в среднем на полтора градуса. Об этом сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».

В обычные декабрьские дни температура достигает отметки –8,6 градуса ночью и –3,5 днем, с нормой осадков в 56 миллиметров. Однако в этом году температура в декабре будет ниже. Кроме того, в столице выпадет на 20% больше снега.

Январь будет теплее нормы на два-три градуса, а количество осадков превысит норму на 10%. В норме средняя температура воздуха в этом месяце составляет –12,3 градуса ночью и –6,5 в светлое время суток и выпадает 42 миллиметра осадков.

Февраль 2024 года, по прогнозам метеорологов, также будет теплее на 3–3,5 градуса, при этом количество осадков на 30% превысит норму в 36 миллиметров. Нормальные температурные показатели для февраля - в среднем –11,1 градуса ночью и –4,2 градуса днем.

Ранее ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в пятницу. Жителям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Москвичам предрекли аномально теплую зиму - январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Однако конкретно в декабре температуры будут ниже нормы в среднем на полтора градуса. Об этом сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

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