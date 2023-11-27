27 ноября 2023, 17:56

Москвичам пообещали похолодание и гололедицу в ближайшие часы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Циклон принесет непогоду в ближайшие часы. Москвичей ждут похолодание, гололед и небольшие осадки, Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, сильные осадки прекратились в Москве около полудня. Столица оказалась в теплом секторе циклона - температура начала активно расти, местами наблюдались небольшие дожди, и выпавший снег стал активно таять», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в Москве воздух прогрелся до +1…+2 градусов. В области потеплело до плюс трех градусов.

Леус добавил, что из-за смещения циклона на северо-северо-запад в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременный снег и минусовую температуру.

На дорогах и тротуарах будет очень скользко. В пределах МКАД это произойдет примерно с 23:00 часов до полуночи, добавил синоптик.

Минувшей ночью на Москву обрушился снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. Цены на такси в столице за короткие поездки взлетели до максимума.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 18:10
Москвичей предложили активнее привлекать к благоустройству
Сайт мэра и правительства Москвы
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Благоустройство районов — одно из ведущих направлений развития Москвы, в котором принимают участие жители. Однако город не всегда успевает согласовать инициативы горожан до реализации проектов. Поэтому зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила с инициативой более активного привлечения граждан в преображение столицы, сообщило АГН «Москва».

«Действительно, проекты сейчас переданы на уровень города, они выведены из компетенции районов <…> Поэтому для Москвы у меня отдельное предложение: возвращать благоустройство на уровень районов. Наверное, это было бы всем полезно», - заявила она.

Разворотнева согласилась, что реализовать такую идею будет не просто, но необходимо найти золотую середину для развития и обновления столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на западе столицы.

Благоустройство районов - одно из ведущих направлений развития Москвы, в котором принимают участие жители. Однако город не всегда успевает согласовать инициативы горожан до реализации проектов. Поэтому зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила с инициативой более активного привлечения граждан в преображение столицы, сообщило АГН «Москва».

Благоустройство Госдума РФ Москва 2023
27 ноября 2023, 16:33
Патриарх Кирилл выделил средства на постройку храма борцов с сектами в Москве
Freepik
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил на возведение «антисектантского» храма пророка Даниила на Кантемировской 150 миллионов рублей. Идею создания такого объекта задумал при жизни священник Даниил Сысоев, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе куратора программы строительства храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина.

В храме апостола Фомы на Кантемировской улице 14 лет назад убили настоятеля Иерея Даниила Сысоева. По данным следствия, с ним расправились на религиозной почве. Подозреваемого ликвидировали во время задержания в Махачкале спустя месяц после преступления.

Строительство каменного храма пророка Даниила на Кантемировской возобновили после технологического перерыва и выяснили, что цены на работы возросли на 100 миллионов рублей. Тогда приход обратился за помощью к патриарху Кириллу.

Сейчас приход запланировал открыть миссионерский центр, магазин и библиотеку. В перспективе запустят курсы подготовки миссионеров с последующим преобразованием их в институт. Комплекс достроят во второй половине 2025 года.

Ранее в районе Вешняки в Москве начали реставрацию церкви Успения Пресвятой Богородицы. Ее построил боярин Федор Шереметев в 1645 году.

Строительство Патриарх Кирилл Москва 2023
27 ноября 2023, 15:27
Экскурсии в новейшую инфекционную больницу № 1 запустили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве проведут экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу № 1. Посетителям покажут оснащение клиники и иммерсивное шоу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы впервые позвали москвичей на экскурсии в новый флагманский центр больницы имени Филатова, которые посетили более 11 тысяч гостей. Прямо сейчас идут экскурсии во флагманский и урологический центр больницы имени Боткина», - уточнила она.

Ракова отметила, что спрос на такие экскурсии оказался высоким. По этой причине слоты записи для большего числа гостей решили внепланово расширить. По окончании экскурсий в Боткинской больнице запустят новый эксклюзивный цикл.

С 1 по 8 декабря жителям столицы покажут изнутри одну из самых закрытых для глаз больниц - инфекционную. Для москвичей подготовили два маршрута в новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1 до старта его работы. Больница стала самой современной и крупнейшей в России.

Иммерсивное шоу «Заражение» представят в ИКБ № 1 с 1 по 3 декабря. Участникам предложат попробовать себя в роли врачей и спасти жизнь человека.

Боткинская больница с вековой историей примет всех желающих на экскурсию в период с 23 по 29 ноября. Гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.

Больницы Экскурсии Москва 2023
27 ноября 2023, 14:47
Всесезонный сад появится на северо-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на территории будущего жилого комплекса Upside Towers в Огородном проезде появится всесезонный сад. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, проект инициировали в рамках реорганизации производственной зоны, которой занялся застройщик Upside Development.

«Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено шесть тысяч единиц растений из центральной части России», - сообщил заммэра.

Сад будет цвести круглый год благодаря специальному подбору ассортимента растений, приспособленных к умеренному климату. Среди них - 30 сортов, включая 17 видов деревьев и кустарников, а также 11 видов многолетников и луковичных растений.

Сад разделят на функциональные зоны с помощью растений различной высоты и формы, что позволит создать эстетичное пространство для жителей комплекса и посетителей.

Ранее стало известно, что реконструкцию парка Мира в Коломне планируют завершить летом 2024 года.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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