Москвичам пообещали похолодание и гололедицу в ближайшие часы

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«Как и ожидалось, сильные осадки прекратились в Москве около полудня. Столица оказалась в теплом секторе циклона - температура начала активно расти, местами наблюдались небольшие дожди, и выпавший снег стал активно таять», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в Москве воздух прогрелся до +1…+2 градусов. В области потеплело до плюс трех градусов.

Леус добавил, что из-за смещения циклона на северо-северо-запад в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременный снег и минусовую температуру.

На дорогах и тротуарах будет очень скользко. В пределах МКАД это произойдет примерно с 23:00 часов до полуночи, добавил синоптик.

Минувшей ночью на Москву обрушился снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. Цены на такси в столице за короткие поездки взлетели до максимума.