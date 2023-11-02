Москвичам пообещали похолодание и дожди в четверг

После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до 9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 2 ноября в Москве будет облачная погода и пройдут дожди. В дневное время суток воздух прогреется до 7… 9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут 5… 10 градусов. В ночные часы температура опустится до -2 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что метеозима придет с опозданием - после 15 ноября. В последнюю неделю месяца ожидаются минусовые температуры. Тогда же сформируется устойчивый снежный покров, появятся небольшие сугробы - от двух до пяти сантиметров.