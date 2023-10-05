Москвичам пообещали первый снег в выходные

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По словам синоптика, в воскресенье к Москве приблизится холодный фронт и тыл циклона, поэтому выпадут осадки и понизится атмосферное давление.

«Ливни к девяти утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега (ожидается 9,1 миллиметра), ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового - в порывах до 20 метров в секунду, закружит метель с ухудшением видимости на дорогах до одного-трех километров» - сообщил Тишковец.

Он также добавил, что из-за плохих метеорологических условий возможны проблемы в авиасообщении.

Кроме того, на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров. В Москве ожидается незначительное накопление снега - около 0,2 сантиметра, а в некоторых районах области - от одного до трех сантиметров. Он растает к вторнику, заверил синоптик.

По его словам, температура ночью опустится до 0… 2 градусов, днем будет 1… 3 градуса, однако ощущение холода усилится из-за сильного ветра. Будет казаться, что температура на улице составляет -2… -4 градуса.

Ранее стало известно о том, что почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня.