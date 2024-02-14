14 февраля 2024, 13:27

Москвичам пообещали оттепель в конце февраля

РИА «Новости»
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В Москве с 21 февраля начнется оттепель. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля», - сказала синоптик.

Скорее всего, первый весенний месяц тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры и большое количество осадков. Приход весны стоит ожидать только с апреля.

Ранее россиян предупредили об аномальном похолодании 14 февраля. На выходных морозы немного ослабнут, но теплая погода вскоре сменится новой волной похолодания.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
14 февраля 2024, 14:09
Московские промпредприятия нарастили энергопотребление в 2023 году на 3,8% — Ефимов
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Столичный промышленный сектор в 2023 году повысил энергопотребление до более 5,1 миллиарда киловатт-часов, что на 3,8% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году промышленный сектор, продемонстрировавший прирост на 3,8%, обошел другие отрасли столичной экономики по энергопотреблению.

«Такая динамика объясняется активным развитием производства, открытием новых предприятий и интенсивным освоением новых сфер, в том числе за счет импортозамещения. Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов», - рассказал Ефимов.

Второе место занял городской электротранспорт, увеличивший энергопотребление в 2023 году на 3,7% и достигший показателя 2,9 миллиарда киловатт-часов. Рост объясняется развитием транспортной инфраструктуры, вводом в эксплуатацию 14 новых станций метро и двух железнодорожных диаметров.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, энергопотребление столичного коммерческого сектора повышается на протяжении трех лет. Спад наблюдался в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В 2021 году показатель увеличился на 2,5%, а в 2022-м - на 1,9%. В 2023 году московский бизнес нарастил энергопотребление до 32,6 миллиарда киловатт-часов, что на 2,2% больше объемов 2022-го.

Энергопотребление - важный косвенный индикатор активности бизнеса. Чем больше товаров и услуг производят компании, тем больше электроэнергии тратится в коммерческом секторе. Повышение этого показателя подтверждает, что бизнес столицы устойчив, активно развивается, наращивает производство и продажи.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что по результатам 2023 года число промпредприятий города увеличилось до 4,2 тысячи. На 8% повысилось количество предприятий в сфере производства электроники и приборостроения - их стало около 760. Число производителей продуктов питания поднялось на 14% и превысило 290. В список недавно открытых производств также вошли компании медицинской, фармацевтической, машиностроительной и других отраслей.

Электричество Экономика Промышленность Москва
14 февраля 2024, 12:52
Свыше 300 тысяч умных фонарей установили на улицах в Москве
РИА «Новости»
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В 2023 году на улицах Москвы появилось около 53 тысяч умных фонарей. На сегодняшний день в столице функционирует почти 310 тысяч таких устройств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством», - подчеркнул заммэра.

В фонарях установили специальные контролеры - компактные платы, которые отправляют сигналы в Центр управления сетями ОАО «ОЭК». Благодаря этому специалисты могут круглосуточно дистанционно управлять городским освещением. Если фонарь ломается, информация также мгновенно передается диспетчеру, и на место выезжает аварийная служба.

Использование таких устройств способствует сокращению расхода электроэнергии и гарантирует высокое качество уличного освещения в столице.

Москва стала почти в два раза «ярче» за 13 лет. С 2011 года в городе стало примерно в два раза больше светильников.

Благоустройство ЖКХ Петр Бирюков Москва
14 февраля 2024, 09:08
Ефимов: в 2023 году Москва одобрила реализацию 38 проектов комплексного развития территорий
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За 2023 год столичное правительство приняло решения о реализации 38 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков превышает 423 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

« В рамках 38 утвержденных в 2023 году проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий планируется построить свыше 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 миллиардов рублей», - рассказал Ефимов.

По итогам реализации проектов в городе появится не менее 110 тысяч рабочих мест, добавил заместитель мэра столицы. Жителям 34 районов Москвы, а также поселения Сосенского станут доступны современные городские кварталы, где будет комфортно жить, работать и проводить досуг, отметил Ефимов.

Территории, подлежащие редевелопменту, располагаются в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Новомосковском, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах города. Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках утвержденных постановлений о КРТ на реорганизуемых территориях создадут новые многофункциональные кварталы с сопутствующей инфраструктурой. По проектам на этих участках должны возвести более 5,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Здесь также появится более 4,5 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады для более чем 5,6 тысячи воспитанников, школы, в которые смогут ходить свыше 12,2 тысячи учеников, поликлиники на более чем 1,7 тысячи посещений в смену, спортивные объекты, технопарки, офисные и торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны», - перечислил Гаман.

Заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в рамках согласованных проектов КРТ построят кварталы по программе реновации.

«Всего в рамках этих проектов предполагается возвести новостройки общей площадью не менее 1,8 миллиона квадратных метров, из которых свыше 1,08 миллиона „квадратов“ придется на современные и уютные квартиры», - сообщил Бочкарев.

Он уточнил, что остальную площадь займут места общего пользования или коммерческие предприятия на первых этажах домов.

Программа комплексного развития территорий предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Здесь проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

Сейчас в Москве на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ. Общая площадь этих участков составляет около 2,7 тысячи гектаров.

Недвижимость Экономика Москва
13 февраля 2024, 18:49
Более 120 обновленных поликлиник в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью
РИА «Новости»
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После капитального ремонта 124 поликлиникам в Москве выделили дополнительные энергетические мощности для стабильной работы современного медицинского оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, введенные в эксплуатацию объекты получили электросетевую инфраструктуру общей мощностью 74 мегаватт. Для этого построили 89 трансформаторных подстанций и проложили свыше 300 километров электрических кабелей.

«Такие мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях», - подчеркнул заммэра.

Строительно-монтажные работы выполняли с использованием современной техники. При укладке кабельных линий специалисты применили технологию горизонтально направленного бурения, которая особенно эффективна в мегаполисе с его плотной застройкой и позволяет не испортить уже проложенные коммуникации.

Система электроснабжения поликлиник получила второй уровень надежности, который предусматривает автоматическое переключение на резервную линию в случае возникновения перебоев в основной сети.

Также энергетики увеличили мощность электроснабжения поликлиники в Балашихе. В медучреждении установили новое оборудование.

Благоустройство ЖКХ Поликлиники Петр Бирюков Москва

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