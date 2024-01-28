Москвичам пообещали облачную погоду в воскресенье

По его словам, в воскресенье в столичном регионе будет повышенное давление, инверсионная слоистая облачность и преимущественно без осадков. При этом температурный фон превысит климатическую норму на два градуса.

Метеоролог добавил, что в Москве в дневные часы воздух прогреется до -3…-5 градусов. Ночью подморозит до -12 градусов. В Московской области днем ожидается -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -15 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 761 миллиметра ртутного столба.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Днем уже будет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.