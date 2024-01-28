28 января 2024, 09:11

Москвичам пообещали облачную погоду в воскресенье

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Неделя в Москве завершится прохладной и облачной погодой. Столбики термометров 28 января днем опустятся до минус пяти градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье в столичном регионе будет повышенное давление, инверсионная слоистая облачность и преимущественно без осадков. При этом температурный фон превысит климатическую норму на два градуса.

Метеоролог добавил, что в Москве в дневные часы воздух прогреется до -3…-5 градусов. Ночью подморозит до -12 градусов. В Московской области днем ожидается -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -15 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 761 миллиметра ртутного столба.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Днем уже будет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
28 января 2024, 09:16
Новая выделенная полоса на Борисовских Прудах позволит сократить время в пути
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Выделенная полоса на улице Борисовские Пруды, которую открыли в конце 2023-го в сторону станции метро «Каширская» и станции Москворечье МЦД-2, позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров, количество поездок на общественном транспорте возросло в полтора раза, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

«Благодаря выделенной полосе время в пути на данном участке в часы пик сократилось в три раза. Кроме того, повысилась безопасность движения городского транспорта», - уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что с новой «выделенкой» у жителей района Москворечье-Сабурово улучшилась транспортная ситуация.

До этого на участке из-за двух действующих полос нередко образовывались пробки. Новая «выделенка» не ухудшила автомобильное движение на этом отрезке, а городской транспорт теперь едет намного быстрее.

В Москве также начались ремонтные работы в Лефортовском тоннеле. Завершить работы планируют во втором квартале этого года.

Дороги Дептранс Москвы Москва
28 января 2024, 09:13
Монтаж металлоконструкций ремонтного корпуса электродепо «Южное» завершили в Москве
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В Москве завершили монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное». Там планируют каждый день проверять составы метро и проводить техобслуживание перед их выходом на линию, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Всего в ходе работ смонтировано почти три тысячи тонн металла», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В отстойно-ремонтном корпусе полностью смонтировали стеновые панели, площадь которых превысила 23 тысячи «квадратов».

Специалисты продолжают обустраивать мягкую кровлю на площади свыше 40 тысяч квадратных метров и монтировать ворота. Вместе с тем внутри здания приступили к укладке плитки и напольного покрытия. Больше чем на 80% смонтировали внутренние инженерные сети, включая противопожарную систему и вентиляцию.

В главном корпусе оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта поездов. Мастера заканчивают устанавливать монолитные конструкции смотровых канав и силовых полов. Продолжают монтировать подрельсовые эстакады и мостовые краны для технобслуживания и ремонта составов. Всего будет 11 подъемных механизмов.

В северном вестибюле станции «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве также установили витражное остекление. Общая площадь конструкций - 430 квадратных метров.

Строительство Метро Москва
27 января 2024, 17:41
Программа реновации охватила 520 домов на юго-западе Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы программа реновации затронула 520 домов. В них проживают более 117 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На сегодня введены 39 новостроек, в строительстве - 16 домов, в проектировании - еще 27», - уточнил он.

Глава города отметил, что в столице приступили к возведению новой социальной инфраструктуры. В частности, в Южном Бутове на улице Поляны появился детский сад. В перспективе планируют построить две школы. Они расположатся в Проектируемом проезде № 552 и на улице Маршала Савицкого. На улице Брусилова возведут общественно-физкультурный комплекс.

По словам мэра, спорткомплекс «Максимум» на Остафьевской улице построили на 30%, а ФОК на Южнобутовской улице - более чем наполовину готов.

В Обручевском районе появится образовательный комплекс, в который войдут школа на тысячу учеников и детский сад для 275 воспитанников. Там же построят физкультурно-оздоровительный комплекс и офисное здание. В Конькове планируют возвести новый спорткомплекс.

Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году также стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек.

Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
27 января 2024, 17:18
Сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности создали в Москве
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Студент Московского авиационного института (МАИ) изобрел сервис Food4You для торговых точек и общепита по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Это позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям — избежать утилизации портящегося товара и заработать, сообщило агентство «Москва».

Студент Московского авиационного института (МАИ) изобрел сервис Food4You для торговых точек и общепита по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Это позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям - избежать утилизации портящегося товара и заработать, сообщило агентство «Москва».

В вузе журналистам уточнили, что сервис представляет собой работу агрегатора. То есть компании будут регистрироваться на нем и публиковать сведения о своих продуктах, а пользователи смогут выбрать в приложении необходимые продукты и приобрести их дешевле, чем в магазинах. Или вовсе бесплатно.

В сервис планируют внедрить нейросеть, которая будет самостоятельно определять, какие из товаров в базе могут остаться нераспроданными, и снижать стоимость.

Представители МАИ пояснили журналистам, что сейчас создан прототип сервиса с чат-ботом, сайтом, B2B- и B2C-приложениями. Новинку начали тестировать, а также стартовали переговоры с потенциальными партнерами.

Устройство для надевания обуви без помощи рук создали в Москве. Автор изобретения - студентка института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ.

Искусственный интеллект Продукты Технологии Москва

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