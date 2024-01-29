29 января 2024, 10:32

Москвичам пообещали облачную погоду в понедельник

РИА «Новости»
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В начале рабочей недели в Москве будет пасмурная погода без осадков, максимальная температура составит до минус одного градуса. Об этом сообщила изданию «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По данным синоптика, в столице температура воздуха будет колебаться между минус одним и минус тремя градусами. В Московской области показатели могут опуститься даже до пяти градусов ниже нуля.

Жителей столицы также будет ожидать умеренный юго-западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Кроме того, эксперт отметила снижение атмосферного давления, которое предположительно достигнет уровня в 758 миллиметров ртутного столба.

Наступающий февраль в столице также будет теплым, но снежным. Температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
29 января 2024, 10:52
Собянин рассказал о финансовой поддержке московских бизнесменов
РИА «Новости»
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Москва в 2023 году выделила столичным бизнесменам свыше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений. О поддержке предпринимателей рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow», - рассказал он.

По словам мэра, гранты пошли на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм. Например, московскому предприятию выделили 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Другая компания получила 1,5 миллиона рублей за разработку системы для автоматизированного пожаротушения.

Собянин добавил, что за пять лет более 7,3 тысячи производств получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер.

Ранее мэр рассказал о новых предприятиях в особой экономической зоне « Технополис Москва ». В 2023 году там открыли 35 новых производств.

Бизнес Сергей Собянин Москва
29 января 2024, 10:37
Собянин рассказал о новых производствах в ОЭЗ «Технополис Москва»
РИА «Новости»
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На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2023 году запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем год назад, подчеркнул в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние несколько лет экономика Москвы функционирует в условиях, близких к экстремальным. Но, несмотря на это, город динамично развивается, запускаются новые высокотехнологичные предприятия и создаются новые рабочие места», - отметил он.

По словам мэра, общее число производств превысило 200, которые обеспечили город более чем 16 тысячами рабочих мест. Больше всего новых объектов появилось в индустриальном парке «Руднево». Здесь выпускают различную высокотехнологичную продукцию: от беспилотников и банкоматов до лазеров и лекарств.

Собянин добавил, что главной целью предприятий стало импортозамещение и создание продукции, не имеющей отечественных аналогов. Например, компания «Нюкон Энерджи» наладила выпуск конденсаторов, а «ВИП Камилла» начала делать абсорбирующего белья медицинского назначения.

Ранее мэр сообщил, что к нацпроекту « Производительность труда » присоединились уже свыше 260 московских предприятий.

Рабочие места Сергей Собянин Экономика Москва
28 января 2024, 19:23
Почти 50 новых центров «Московского долголетия» появилось в столице за год
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В прошлом году в мегаполисе заработали 49 центров «Московского долголетия». Это позволило пенсионерам проводить интересно досуг, получать новые знания и заниматься творчеством, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Серебряном университете проекта доступны девять программ профессиональной переподготовки. Старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, специалиста по здоровому питанию», - уточнил он.

Глава города отметил, что в 2023 году «долголеты» принимали участие в фестивале скандинавской ходьбы. Свыше 500 участников проекта спели с хором на концерте в День города в «Зарядье». На московском урбанфоруме пенсионеры вместе с российскими модельерами представили модный показ. В кинотеатре «Художественный» пожилые москвичи отметили пятилетие проекта.

Собянин добавил, что с начала запуска «Московского долголетия» проект объединил более полумиллиона горожан. Сейчас в мегаполисе открыты 120 центров. Участники сами создают клубы по интересам: от генеалогии и китайского языка до видеомонтажа и нейрографики.

Для участников «Московского долголетия» также организовали занятия в 20 вузах. Пенсионеров обучают иностранным языкам, компьютерным технологиям и истории.

Пенсионеры Активное долголетие Сергей Собянин Москва
28 января 2024, 19:05
Москвичам рассказали, почему столица вошла в топ-5 освещенных городов мира
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Москва заслуженно находится в пятерке самых освещенных городов мира. В вечернее время улицы мегаполиса подсвечивают более миллиона светильников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это свыше 790 тысяч ламп наружного освещения и 320 тысяч - архитектурно-художественной подсветки», - уточнил он.

По словам мэра, их исправность и работу контролируют специалисты единого Центра управления сетями. В зимний сезон они подключают новогоднюю иллюминацию. В этом году праздничное настроение создавали с помощью пяти тысяч объемно-декоративных конструкций.

За освещением следят 26 дежурных специалистов центра. В будущем диспетчеры перейдут на автоматизированную систему интеллектуального управления наружной подсветки. Проект уже начали разрабатывать. Благодаря системе можно будет контролировать каждый фонарь, регулировать яркость от 0% до 100%, а также управлять светильниками.

В Москве восемь лет назад запустили программу «Чистое небо» для комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств. Это позволило в прошлом году переместить под землю 70 километров воздушных ЛЭП.

Благоустройство Сергей Собянин Москва

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