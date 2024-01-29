Москвичам пообещали облачную погоду в понедельник

По данным синоптика, в столице температура воздуха будет колебаться между минус одним и минус тремя градусами. В Московской области показатели могут опуститься даже до пяти градусов ниже нуля.

Жителей столицы также будет ожидать умеренный юго-западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Кроме того, эксперт отметила снижение атмосферного давления, которое предположительно достигнет уровня в 758 миллиметров ртутного столба.

Наступающий февраль в столице также будет теплым, но снежным. Температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.